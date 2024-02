Principe Harry e regina Camilla, spunta il retroscena. I rapporti tra il secondogenito di Carlo e Diana e l’attuale moglie del sovrano non sono mai stati idilliaci e la recente indiscrezione conferma che nulla è cambiato. Anzi. Proprio la malattia del padre ha rappresentato l’occasione per un nuovo incontro tra papà e figlio. Si è trattato di una visita breve, durata appena 30 minuti.

Harry e Carlo non si vedevano dal giorno dell’incoronazione, lo scorso 6 maggio. Ma quella volta il principe era relegato in terza fila e non invitato ad affacciarsi dal balcone, per cui non ci fu spazio neppure per due chiacchiere. Inoltre il duca di Sussex non si fermò neppure per un brindisi e prese il primo volo disponibile per gli States. Ora si viene a scoprire che sul recente incontro con il padre la regina Camilla è intervenuta pesantemente.

La lite tra Camilla e Harry: i motivi del contrasto

Secondo quanto affermato da una fonte inglese la regina Camilla sarebbe rimasta sconvolta dal comportamento del principe Harry. Dopo la scoperta del cancro del papà Carlo III il duca ha deciso di fargli subito visita, un modo forse per aprire una nuova fase, meno conflittuale, con la famiglia. Ma Harry non aveva fatto i conti con Camilla, che si è letteralmente infuriata.

Camilla, infatti, ritiene che la visitia di Harry sia solo frutto di un calcolo strategico, una “mossa pubblicitaria da figlio amorevole”. Sarebbe stata proprio la sovrana ad allontanare Harry dopo appena 30 minuti di visita, invitandolo a non tornare più. Secondo quanto riportato da una fonte al National Enquirer: “La Regina era arrabbiata perché Harry è arrivato dalla sua lussuosa residenza in California senza chiedere il permesso al palazzo reale, e con un atteggiamento sgarbato”.

Sembra che il principe abbia fatto aspettare per ore il Re settantacinquenne e avrebbe insistito per incontrare il padre da solo, senza Camilla: “Mi hanno detto che Camilla era davvero arrabbiata” ha raccontato la fonte. Non è un segreto che Harry accusa la donna di aver contribuito alla rottura del matrimonio tra Carlo e Diana. Inoltre il duca ha definito Camilla “pericolosa”, “malvagia” e una “cattiva”. La accusata anche di diffondere alla stampa informazioni sui reali per ripulirsi l’immagine. “Sua maestà Camilla ha sopportato le lamentele di Harry per anni – dice ancora la fonte – e non vedeva l’ora di dargliene conto”.

