Svolta improvvisa e decisiva di Harry e Meghan Markle. Hanno infatti preso una decisione sui due figli Archie e Lilibet che potrebbe cambiare tutto il rapporto con la famiglia reale. Nessuno si aspettava questo cambiamento repentino, sebbene ci fossero già stati degli indizi che facevano intuire una certa scelta da parte dei duchi di Sussex. Ricordiamo che lui non ha più legami molto stretti con i suoi familiari, dopo il suo trasferimento negli Usa.

In particolare, si è riavvicinato al papà Re Carlo III dopo la diagnosi di cancro, infatti gli ha anche fatto visita. Mentre col fratello William le cose non andrebbero ancora alla grande. Harry e sua moglie Meghan Markle hanno ora deciso di modificare qualcosa di significativo, in relazione ai figli Archie e Lilibet. E dietro questa variazione ci sarebbe un obiettivo molto chiaro.

Harry e Meghan, la decisione a sorpresa sui figli Archie e Lilibet

A rivelare i dettagli su Harry e Meghan e i loro figli Archie e Lilibet è stato il Telegraph. Già nei giorni scorsi aveva fatto discutere una decisione della coppia, in riferimento all’apertura di un sito web chiamato sussex.com. In molti avevano ipotizzato la possibile ira della Royal Family, visto che è stato utilizzato il titolo nobiliare. Ma ora c’è stata una scelta in tal senso anche con i figli.

Il Telegraph ha annunciato che è stato modificato il cognome dei figli, che non è più Mountbatten-Windsor. Ora sono Sussex e questa sarebbe una operazione che potrebbe permettere un riavvicinamento di Harry e Meghan alla famiglia reale. Quest’ultima non è intervenuta pubblicamente sulla questione, ma non è escluso che possano esserci meno tensioni.

I figli di Harry e Meghan non sono considerati altezze reali, ma ora che il loro cognome è diventato Sussex non sappiamo se la Royal Family assumerà decisioni più pacifiche nei confronti della coppia.