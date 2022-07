Lutto nel mondo del cinema e della tv: è morto il famoso attore LQ Jones. L’uomo era un vero e proprio veterano di Hollywood e il cui curriculum includeva più di 60 crediti cinematografici e molte apparizioni televisive. L’artista è morto sabato per cause naturali nella sua casa a Los Angeles. LQ Jones aveva 94 anni e la sua morte è stata confermata da suo nipote, Erté deGarces, come citato in più notizie. Nato Justice Ellis McQueen il 19 agosto 1927 a Beaumont, in Texas, ha preso il nome d’arte dal suo primo ruolo cinematografico nel film di Raoul Walsh del 1955, Battle Cry.

I suoi storici ruoli cinematografici includevano parti in An Annapolis Story di Don Siegel, Toward the Unknown di Mervyn LeRoy e The Wild Bunch di Sam Peckinpah , Ride the High Country e Pat Garrett e Billy the Kid. È apparso anche in The Mask of Zorro di Martin Campbell, The Patriot di Roland Emmerich e Casino di Martin Scorsese. In televisione si è specializzato in western, apparendo in Gunsmoke, The Virginian e Bonanza.





Morto il famoso attore LQ Jones: una vita per cinema americano

Morto il famoso attore LQ Jones che, oltre alla recitazione, ha prodotto, diretto e scritto il film del 1975 A Boy and His Dog, una commedia nera post-apocalittica. Tra le sue apparizioni più recenti vi è Radio America, commedia del 2006 nonché ultima fatica diretta da Robert Altman prima della morte. Jones è stato anche un regista indipendente, avendo prodotto quattro film nella sua carriera.

Jones ha diretto, prodotto e scritto la sceneggiatura del film di fantascienza commedia nera “A Boy and His Dog (1975)”. Allo stesso modo, il famoso attore americano è apparso spesso anche in varie serie western come “Cheyenne” (1955), “The Gunslinger” (1955), “Laramie”, “Two Faces West” (1960-1961) e come Andy Belden in “ Il Virginiano” (1962).

L.Q. Jones, Actor in Sam Peckinpah Classics and Director of ‘A Boy and His Dog,’ Dies at 94 https://t.co/ylbFI3txDa — Variety (@Variety) July 9, 2022

Nello stesso anno, nel 1962, Jones ha interpretato Ollie Earnshaw , un ricco allevatore in cerca di una compagna in Lawman nell’episodio intitolato “La sposa”. L’artista americano ha anche fatto due apparizioni come ospite in “Perry Mason”. Jones lascia i suoi figli, Randy McQueen e Steve Marshall, e sua figlia, Mindy McQueen.

