Lutto nel cinema e nella tv italiana, morta la famosa attrice: il triste annuncio della figlia

Lutto nella tv italiana, la famosa e amata attrice è morta. L’annuncio tristissimo della figlia sui social che ha lasciato migliaia di fan sotto choc. La donna era conosciutissima per ruoli di spicco in famose serie tv come I Cesaroni e Suburra. Aveva 85 anni e viveva a Narni, in provincia di Terni. Come dicevamo è stata la figlia Emanuela a dare la triste notizia. Sui social la donna ha scritto riguardo la madre: “Ciao mamma…stavolta me l’hai combinata proprio grossa…il ‘chi è di scena’ è stato per te. Sono completamente svuotata…”.

>> “Mancherai a me e mancherai al mondo intero”. Lutto nel cinema, addio all’attore che ha fatto sognare tutti

La donna viveva in questo magnifico borgo nel centro Italia con la figlia e i nipoti. Insieme gestivano un allevamento di chihuahua. Tutto per lei è iniziato tanti anni prima, quando negli anni ’60 ha trovato un ingaggio al Piccolo Teatro di Milano, dove ebbe un ruolo da protagonista ne La Congiura. Da quel momento in poi non si è più fermata e ha calcato tanti palchi con interpretazioni né “Il Gabbiano”, “Le tre sorelle” e “La Donna Serpente”.





Lutto nella tv italiana, la famosa e amata attrice è morta

Parliamo della poliedrica e bravissima Marzia Ubaldi. La famosa attrice tuttavia è stata resa celebre al grande pubblico per le parti in I Cesaroni e qualche anno dopo in Suburra. Ma anche: Incantesimo, Elisa di Rivombrosa e Questo nostro amore. Non molti sanno che la famosa artista ha anche intrapreso una fitta carriera musicale, firmando alcuni pezzi per la casa discografica Karim.

Marzia Ubaldi firmò la prima versione de “La ballata dell’amore cieco” di Fabrizio De Andrè, uno dei brani più amati del cantautore ligure. Riguardo invece il cinema, Marzia Ubaldi ha partecipato a lungometraggi come “Il medico delle donne”, nel 1962 e ne “I predatori” di Pietro Castellitto. Nel privato la Ubaldi è stata sposata con l’attore Gaston Moschin e proprio dal loro amore nacque Emanuela.

Marzia Ubaldi è stata anche la doppiatrice storica di grandi attrici come Judi Dench, Anne Bancroft, Maggie Smith e Vanessa Redgrave. La sua ultima apparizione in tv è stata su Sky, per aver partecipato a Call my agent. La famiglia fa sapere che i funerali si terranno lunedì 23 ottobre alle 11 nella chiesa Madonna del Ponte a Narni.

Leggi anche: “È morta nel sonno”. Lutto per cinema e tv, la famosa attrice se n’è andata per sempre