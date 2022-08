Lutto nel cinema, morta un’attrice protagonista di una carriera ricca di successi. Ha vinto anche importanti premi professionali, ma è in particolare per un ruolo che è ricordata da tutti e non sarà mai dimenticata sia dai bambini che dai più adulti. Una notizia che ha sconvolto il grande schermo, ma anche la televisione, infatti anche qui è stata artefice di lavori degni di nota. Colei che è scomparsa è l’attrice Pat Carroll, che si è spenta all’interno della sua abitazione nella giornata del 30 luglio.

Purtroppo lacrime e dolore si stanno sprecando in queste ore. Un lutto nel cinema ha sconvolto tutti con Pat Carroll che è morta dopo aver combattuto contro un serio problema di salute.





Lutto nel cinema, morta l’attrice Pat Carroll

Un grave lutto ha dunque lasciato senza parole il cinema. Pat Carroll è morta ed è un durissimo colpo per il pubblico. La sua dipartita è avvenuta all’età di 95 anni nella sua casa, situata negli Stati Uniti e precisamente nel Massachusetts, a Cape Cod. Il sito Deadline ha scritto che era in convalescenza per una polmonite e si sperava che potesse riprendersi del tutto, invece si è spenta lasciando tutti nel dolore più profondo. Due i riconoscimenti prestigiosi ottenuti nella sua lunga carriera.

Pat Carroll è stata protagonista nel cinema, nella televisione e anche a teatro. Indimenticabile la sua voce, prestata alla strega marina Ursula del musical La sirenetta, datato 1989. L’ultima volta nella quale ha deciso di doppiare Ursula è stato due anni fa, durante la serie Il meraviglioso mondo di Topolino. Negli anni Settanta ha lavorato anche in alcune sitcom come My Three Sons, Laverne & Shriley e Mary Tyler Moore oltre che negli show The Danny Kaye Show, The Carol Burnett Show e The Red Buttons Show.

Inoltre, Pat Carroll è stata in grado di conquistare un Grammy e un Emmy Award. Quest’ultimo premio lo ha ottenuto grazie alla serie comica Caesar’s Hour. Nella serie The Danny Thomas Show era nota per ricoprire il ruolo di casalinga. Nel 2007 era anche stata nominata direttrice dell’Intercontinental Television in Texas, a Houston, diventando la prima donna ad avere questo incarico.

