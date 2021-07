Dolore e lacrima per la morte di Libero De Rienzo, l’attore napoletano morto a 44 anni. Tanti i messaggi di cordoglio. “La notizia della morte improvvisa di Libero De Rienzo è terribile e ci lascia tutti senza parole”, dice il ministro della Cultura, Dario Franceschini. “Perdiamo un giovane talento, un protagonista del cinema italiano che già aveva visto riconosciuta la sua arte con la doppia vittoria del David di Donatello nel 2002 e nel 2006”.



“Il mondo della cultura italiana si stringe con affetto e cordoglio alla sua famiglia, ai suoi piccoli figli, alla moglie e a tutte le persone che lo hanno amato, stimato e apprezzato”. Anche il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, esprime “profondo cordoglio per la prematura fine terrena di Libero De Rienzo, attore e artista napoletano di grandissimo valore. Conoscevo bene Libero, del quale sono un grande estimatore non solo per le sue indiscusse qualità professionali ed artistiche, ma per la sua umanità, radicata cultura e forte impegno sociale e civile. Libero viveva a Roma, ma amava Napoli profondamente”.



“La morte di Libero De Rienzo è una di quelle notizie che lasciano senza parole e con una tristezza profonda e cupa”, è il pensiero del sindaco di Procida, Dino Ambrosino, sulla scomparsa dell’attore particolarmente legato all’isola. “Ho davanti agli occhi – scrive Ambrosino – le mille scene in cui lo ricordo in giro per l’isola con quello stesso atteggiamento spensierato di tutti i concittadini, con la grande confidenza e serenità di chi fa parte della comunità”.





Libero De Rienzo, l’amore per la moglie e i figli



Procida, dove Libero De Rienzo viveva parte dell’anno con la moglie Marcella Mosca, costumista originaria proprio dell’isola. Condividevano la passione per l’arte e per il mare. “Mia moglie ha radici sull’isola e io ci venivo in vacanza da piccolo. Ora abbiamo una casetta lì, e ci passiamo un po’ di tempo quando possiamo”, raccontava l’attore in un’intervista a Leggo nel 2015. A quanto pare la famiglia trascorreva non solo le vacanze sull’isola, ma il più tempo possibile quando non impegnati sul set: “Qui ho scelto di crescere mio figlio”, aveva aggiunto a IlGolfo24.



Insieme al marito Libero De Rienzo nel 2020 aveva condiviso il set di “Fortuna”, il film di Nicolangelo Gelormini, girato nel 2020 e ispirato alla vicenda di Fortuna Loffredo. Molto riservata sulla sua vita privata, è mamma di due bambini: il primo nato nel 2015 oggi ha 6 anni, il secondo è nato appena due anni fa.