“E quello?!”. Jennifer Lopez incantevole a Venezia, ma è subito gaffe. E sotto gli occhi di tutti

Occhi puntati sulla cantante e attrice. Non solo una vita sentimentale sotto la luce dei riflettori, ma anche il dettaglio che spunta fuori in occasione della sfilata su red carpet a Venezia. Tutti gli occhi su di lei e su quel particolare diventato nel giro di poche ore chiacchieratissimo.

Prima di rivelare cosa è accaduto sulla passerella più ambita dai Vip, piccolo accenno a quello che sta succedendo nella vita sentimentale della star. Di chi stiamo parlando? Proprio di Jennifer Lopez, che con il suo fascino latino continua ad ammaliare i fan di tutto il mondo.

Il cuore della cantante, infatti, pare abbia ripreso a battere nonostante la lunga relazione con Alex Rodriguez, giunta al capolinea a gran sorpresa e soprattutto con un matrimonio imminente. Ma non sempre gli ex si definiscono tali. Infatti di recente si è diffusa la notizia di un nuovo amore nella vita di Jennifer.





Nuovo si, ma neanche così tanto visto che si parla proprio di un ex fidanzato con il quale Jennifer ha avuto un relazione ben 20 anni fa. Si tratta proprio di Ben Affleck, l’uomo che riuscì a condurla all’altare e da cui si separò a poche settimane dalle nozze.

Il passato, però, alle volte, può tornare a bussare alla porta del presente. E infatti, inaspettatamente, i due hanno deciso di riavvicinarsi e trascorrere una vacanza in Italia. E in occasione del Festival del Cinema e della passerella più ambita dalle celebrità mondiali, Jennifer Lopez è stata protagonista indiscussa di una gaffe.

Non è la sola a essere caduta in una svista. Infatti proprio come è accaduto nel 2020 a Georgina, anche il vestito firmato Dolce & Gabbana della cantante non solo è stato sfoggiato in tutto il suo splendore, ma ha anche portato con sé tanto di cartellino. Ma a quante di voi, in fondo, è accaduto almeno una volta nella vita?