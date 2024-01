“Fratture multiple al cranio”. L’attore 23enne grave dopo un tragico incidente: è in terapia intensiva

Grave incidente all’alba di ieri per l’attore 23enne, le sue condizioni sarebbero molto gravi. Non è chiara la dinamica ma a quanto si apprende il ragazzo si trovava in viale delle Terme a Castellammare di Stabia quando la sua Honda SH 125 è finita sull’asfalto. Immediatamente avverti i soccorsi, il 118 ha impiegato pochissimi minuti per arrivare sul posto. La situazione è sembrata subito gravissima: i medici sono stati costretti a una prima rianimazione, il giovane era in arresto cardiaco.

Riporta Fanpage.it come: “il giovane è stato portato d’urgenza all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia dove si trova ricoverato in terapia intensiva, con fratture multiple al cranio”. A stabilire l’esatta dinamica del dramma ci penseranno i carabinieri della sezione radiomobile. Sui social è un fiume di preghiere per l’attore.





Adam Jendoubi, napoletano di origini tunisine e polacche è ritenuto uno degli attori emergenti. Cresciuto a Forcella è molto noto per preso parte ai video del cantante Liberato, nonché per aver interpretato “Aucelluzzo” ne “La paranza dei bambini” (il film ispirato all’omonimo libro di Roberto Saviano). Il film trae ispirazione dal genere criminoso di Scorsese e De Palma.

Ma mostra un altro lato dei camorristi, invidiati dai giovani per il loro lusso sfrenato: la loro azione è vista come un’attraente opportunità di facili guadagni e di riscatto sociale, per ottenere fama, soldi e potere, velocemente e senza sacrificio alcuno, eccetto quello dell’amore e dell’amicizia. Secondo il regista, il film esce dal racconto di genere e criminale di Gomorra.

Per realizzare “una storia di sentimenti, che scava nell’anima dei protagonisti e documenta la perdita dell’innocenza”, penetrandola dal punto di vista dei giovani. Il film è stato presentato in anteprima e in concorso alla 69ª edizione del Festival di Berlino il 12 febbraio 2019 (come unico film italiano in concorso) ed è stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane da Vision Distribution a partire dal 13 febbraio dello stesso anno.