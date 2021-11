Bionda, occhi azzurri e brava come papà. Chi è cosa fa Giulia, la bella figlia di Carlo Verdone

Vita da Carlo è la serie tv di e con Carlo Verdone prodotta dalla Filmauro di Aurelio e Luigi De Laurentiis per Amazon Prime Video. Rilasciata il 5 novembre, la serie è composta da 10 episodi in cui l’attore interpreta una versione di finzione di se stesso ma prendendo spunto dalla sua vita e dalle sue interazioni con i fan.

La serie tv è un progetto dello stesso Carlo Verdone, su cui lavora ormai da diversi anni, con una squadra di autori tra cui Nicola Guaglianone, Menotti, Pasquale Plastino, Ciro Zecca, Luca Mastrogiovanni. Lo stesso attore sarà regista insieme a Arnaldo Cantinari. Verdone porta in scena la sfera più intima del suo privato, fatto di pochi amici, fan e conoscenti.

Carlo Verdone, chi è la figlia Giulia Verdone

Oltre a Carlo Verdone, nel cast della serie troviamo Max Tortora, Anita Caprioli, Monica Guerritore, Antonio Bannò, Filippo Contri, Giada Benedetti, Maria Paiato, Claudia Potenza, Andrea Pennacchi e Caterina De Angelis, che nella serie tv interpreta la figlia di Carlo Vardone ma nella realtà è la figlia dell’attrice Margherita Buy.





Nella serie tv la figlia di Carlo Verdone è Maddalena, ma nella realtà il nome della primogenita dell’attore e della moglie Gianna si chiama Giulia, ha 35 anni e lavora con papà in qualità di aiuto regista, segretaria e assistente di produzione.

Giulia Verdone ha recitato in Al Lupo al lupo e Viaggi di Nozze. Nel suo curriculum anche il film “Io Loro E Lara” e “Natale In Crociera” e ha lavorato anche in importanti produzioni americane come “Mangia, prega, ama” nel 2010 con Julia Roberts. Per ora Giulia Verdone ha accantonato il cinema e lavora come nutrizionista dopo studi conseguiti anche all’estero.