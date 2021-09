Alba Parietti al Festival del Cinema di Venezia, il red carpet tutto per lei. Tra le celebrità, non poteva mancare di certo l’icona del mondo dello spettacolo e della televione italiana. Alba Parietti sfila con un abito in look total black, ma tutti notano qualcosa di molto particolare.

Riflettori puntati su di lei per un’occasione imperdibile. Alba Parietti sfila sul red carpet della penultima serata delle celebrità raccolte a Venezia, per una manifestazione che come ogni anno concede grandi colpi di scena. Per l’occasione, Alba Parietti ha ben pensato di stupire tutti, si, ma a modo suo.

Abito nero, aderente, sinuoso, ma anche già visto. Avete capito bene, Alba Parietti ha ben pensato di riproporre lo stesso abito Versace indossato anche a luglio, in occasione dei festeggiamenti di un traguardo decisamente importante per la sua vita, ovvero la festa dei suoi splendidi 60 anni.





Sensualità iconica anche grazie all’occhio raffinato della linea Versace attento a dare risalto alla femminilità con stile e con tocchi di luce in grado di ammaliare. Alba Parietti, dunque, anche nella città lagunare si è mostrata non solo in perfetta linea ma con il vestito caratterizzato da uno spacco laterale e impreziosito da cristalli neri tono su tono.

E non poteva mancare anche il medaglione oro con testa di Medusa, atto a omaggiare il tratto distintivo degli abiti anni ’90 indossati dalle grandi top model per Gianni Versace. Sexy e inconfondibile per eleganza, Alba Parietti ha abbinato un paio di décolletées nere decorate sul collo del piede e orecchini neri pendenti in maglia metallica. Per Alba il tempo sembra non passare mai.