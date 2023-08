La terribile profezia di Nostradamus su Re Carlo d’Inghilterra. A rendere nota la faccenda è Mario Reading, un esperto di profezie del noto sensitivo, ha fatto notare che i “segnali” ci sono tutti e che l’uomo starebbe ad un passo dal lasciare spazio al figlio William. Tutto parte, secondo la previsione, da quando Carlo sposò Lady Diana ormai più di trent’anni fa. La cosa si basa su quello che successe in seguito: la relazione extraconiugale con Camilla, ora Regina. Da quello che direbbero i profetici di Nostradamus, la salita al trono di Carlo III sarebbe solo “temporanea” e potrebbe essere seguita da un “un uomo che non si sarebbe mai aspettato di diventare re“, dice la profezia.

Chiaramente in tanti credono che potrebbe trattarsi del principe Harry, il duca di Sussex. È lui infatti quello che non vuole niente a che vedere con la successione reale. Ma come potrebbe accadere, visto che è William l’erede designato al trono. Eppure, se William non fosse in grado di diventare re, il principe Harry potrebbe essere chiamato a prendere il suo posto come re Enrico IX, a soli 38 anni.





Insomma, la verità risiede nel fatto che William dovrebbe rinunciare in corso d’opera (o morire). C’è da dire che sembra si tratti di un’eventualità davvero molto remota, visto che William ha oltretutto tre figli. La linea quindi sembra chiara: Carlo, William, e uno tra George, Charlotte e Louis.

E solo dopo c’è Harry, quinto in linea, seguito dai figli Archie e Lilibet. Teoria confermata anche dalla stampa britannica che dice: “Lui sarà un sovrano ad interim, una cerniera tra passato e futuro, lasciando al figlio William il compito di rinnovare e modernizzare radicalmente la monarchia britannica”.

E ancora la stampa anglosassone: “Il progetto di abdicare è una possibilità che potrebbe concretizzarsi perché il padre vuole evitare che il suo erede debba aspettare troppo tempo per avere la corona in testa, come è successo a lui. Quando era giovane, Carlo sarebbe stato un re piuttosto riformista, ma ha assunto il trono in un momento di divisioni per la nazione. Il suo regno sarà una sorta di trait d’union tra due visioni distanti”.

