Terremoto in Messico di magnitudo 7,4. Uno dei più forti degli ultimi tempi. L’epicentro nella zona del Michoacan, 63 km a sud di Coalcoman con profondità, secondo il Csn, di 15 chilometri. La scossa, avvertita anche fino a Città del Messico, è avvenuta un’ora dopo l’esercitazione nazionale anti terremoto, in occasione dell’anniversario dei terremoti del 1985 e 2017. È successo tutto in pieno giorno, poco dopo le 13 (ora locale), le 20 in Italia.

Seppur la magnitudo è stata altissima, nella capitale, ma anche nel resto del Paese al momento non si registrano danni alle persone o alle infrastrutture. Il presidente Andrés Manuel López Obrador ha riferito che, come conseguenza del terremoto, una persona è deceduta a Manzanillo, città sulla costa del Pacifico nello stato di Colima, a causa di una recinzione caduta in un centro commerciale.





“L’ammiraglio José Rafael Ojeda Durán, Segretario della Marina, mi ha informato che una persona è morta a causa della caduta di una recinzione in un centro commerciale a Manzanillo, Colima”, ha scritto il presidente su Twitter, condividendo un video in cui parla al telefono spiegando l’accaduto.

Il fatto curioso, come dicevamo, che il sisma è avvenuto appena un’ora dopo la fine delle esercitazioni anti terremoto.

Il caso vuole che in Messico, i due più devastanti terremoti che hanno colpito il paese si sono verificati il 19 di settembre. Il primo nel 1985 (quando la scossa provocò ben 10.000 morti) e nel 2017 (quando le vittime furono 369). Ora anche un terzo finirà nell’albo della sfortunata serie, quello del 19 settembre 2022. Come se non bastasse, poco dopo il fortissimo sisma, le autorità hanno diramato anche un allarme tsunami ma al momento, anche in questo caso, non sono stati segnalati danni.

Terremoto M7.5 sulla costa pacifica del Messico, 19 settembre 2022 https://t.co/UHbNhrhmus — INGVterremoti (@INGVterremoti) September 19, 2022

Sono stati calcolati tuttavia mutamenti nei livelli di marea fino a 82 centimetri. A riferirlo è il Coordinamento nazionale della Protezione civile messicana in un aggiornamento su Twitter. “Mantenere la popolazione lontana dalle spiagge fino alla cancellazione dell’allerta; sono previste forti correnti all’ingresso dei porti”, ha scritto la protezione civile in un altro tweet.

