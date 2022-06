Sono tre, per il momento, le persone morte dopo un incidente ferroviario nel quale sessanta passeggeri sono rimasti feriti, sedici dei quali gravemente. Secondo quanto riporta un quotidiano locale, a bordo del treno regionale c’erano numerosi studenti, ma non si sa ancora con esattezza il numero delle persone a bordo del convoglio.

Al momento non si conoscono le cause che hanno scatenato l’incidente ferroviario. “È in corso una vasta operazione per liberare i passeggeri ancora bloccati nei vagoni deragliati”, ha fatto sapere un portavoce della polizia. Come mostrano le fotografie pubblicate sui quotidiani online e su Twitter, tre delle carrozze a due piani del convoglio si sono ribaltate, almeno in parte, e i passeggeri sono stati tirati fuori dalle finestre.





Incidente ferroviario, treno draglia: tre morti e oltre 60 feriti

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorritori, la polizia e gli addetti delle ferrovie. La linea ferroviaria è stata bloccata per permettere agli operatori di soccorrere i feriti e recuperare le salme delle vittime rimaste uccide nel deragliamento. L’incidente è avvenuto intorno alle 13 di venerdì 3 giugno a Burgrain, vicino alla località turistica tedesca di Garmisch-Partenkirchen e il treno era diretto a Monaco di Baviera.

Come riporta il quotidiano regionale Münchener Merkur diversi vagoni si sono ribaltati e in parte sono rotolati giù per una scarpata a nord della stazione sciistica di Garmisch-Partenkirchen, in Baviera. Sul luogo dell’incidente sono stati fatti atterrare sei eliambulanze per il trasporto dei feriti negli ospedali vicini. Non è ancora quanti passeggeri fossero a bordo del treno né ci sono informazioni sulle possibili ragioni dell’incidente, spiega Deutsche Welle.

🇩🇪 Another shocking train accident today.

Three people died and several others were injured in the derailment of a DB regional train in Germany, near Garmisch-#Partenkirchen in the Bavarian Alps. pic.twitter.com/oWwxSukJdI — Chris Ogilvie (@Ogilvie_CJ) June 3, 2022

Incidente ferroviario anche in Italia. Nel pomeriggio del 3 giugno una carrozza del treno partito da Torino e diretto a Napoli è uscita dai binari nella galleria che collega la stazione Prenestina e quella di Serenissima. Il treno numero 9311, secondo una prima ricostruzione, intorno alle 14 ha sviato con l’ultima carrozza uscita dai binari ma per fortuna nessun passeggero è rimasto ferito. I 219 passeggeri a bordo sono rimasti illesi e sono stati fatti evacuare con l’aiuto dei vigili del fuoco.

Choc in spiaggia, bimbo di 4 anni muore sotto gli occhi dei genitori. Soccorsi inutili