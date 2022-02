La guerra in Ucraina sconvolge tutti. Le immagini dei carri armati e dei soldati russi che entrano nelle città ucraine, le famiglie in fuga, i palazzi sventrati fanno il giro del mondo. E torna la paura. Nella giornata di lunedì 28 febbraio sembra essersi aperto un canale diplomatico, ma le ultime mosse di Putin gelano il sangue. Evidentemente il presidente della Russia non immaginava una tale resistenza da parte degli ucraini né una risposta così uniforme – sulle sanzioni – da parte dell’Occidente.

E allora ecco che Putin ha ordinato di porre in allerta “speciale” le forze di deterrenza della Russia, forze che includono anche le armi nucleari. Dal suo canto la Nato risponde inviando in Ucraina migliaia di missili e armi anticarro. L’escalation è servita. Ma fino a dove arriverà. In attesa di capire gli sviluppi nel Regno Unito la regina Elisabetta ha già preparato un piano di fuga. Già, secondo Mirror e Daily Sunday, i reali sanno perfettamente come comportarsi nel caso in cui la Russia decidesse un attacco nucleare.

Si chiama “Operation Candid” ed è un piano da attuare nel caso in cui la Russia decida di lanciare un attacco nucleare verso il Regno Unito. Ovviamente il principale scopo del piano è quello di mettere in salvo la regina Elisabetta e i suoi familiari. I dettagli dell’operazione non sono stati resi noti, si tratta di informazioni riservatissime ovviamente. Ma la prima fase dell’operazione prevede la fuga dei reali. Dove? Verso le case di campagne la cui esatta posizione non è mai stata resa pubblica.





Esiste, comunque, anche un’altra fuga. Quella via mare attraverso un sottomarino militare. Niente da fare, invece, per le villeggiature più note come il castello di Balmoral e la Sandringham House. Secondo quanto riportato dai media inglesi l’Operation Candid è stata elaborata durante gli anni della Guerra Fredda. E infatti nel piano segreto era prevista pure la fuga del principe Filippo che, però, nel 2021 è venuto a mancare. Dunque, con ogni probabilità, sarà qualcun altro della famiglia reale a prendere il suo posto al fianco della regina Elisabetta.

Nei giorni scorsi sono stati in tanti a condannare l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Anche il principe Harry e sua moglie Meghan Markle hanno fatto sentire il loro sostegno: “Stiamo con la popolazione Ucraina”. Stesso discorso per il principe William e Kate Middleton: “Siamo al fianco del Presidente e di tutto il popolo ucraino mentre lottano coraggiosamente per il futuro”. E intanto il mondo resta col fiato sospeso.