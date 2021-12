“Ucciso a coltellate”. Tragedia fuori dall’università, Davide aveva 30 anni

Una terribile notizia ha sconvolto una famiglia e l’Italia intera. Davide Giri è morto a 30 anni in circostanze drammatiche. Secondo quanto finora ricostruito, il giovane studente è stato ammazzato a coltellate. Si trovava a poca distanza dall’università che frequentava. Inoltre, è rimasto ferito anche un altro ragazzo di 27 anni. Durante la sua vita si era sempre distinto per i suoi gesti in favore del prossimo, infatti era un volontario che collaborava con la parrocchia di Santa Margherita a Musotto.

Il preside dell’università ha confermato la triste notizia della morte di Davide Giri: “Vi scrivo con profonda tristezza per condividere la tragica notizia che Davide Giri è stato ucciso in un violento attacco vicino al campus giovedì sera. Si tratta di una notizia triste e scioccante”. Il numero uno dell’ateneo ha voluto scrivere personalmente una mail agli altri studenti universitari per informarli che il 30enne non era più in vita. Una tragedia che nessuno poteva immaginare, nemmeno la sfortunata vittima.

Stando a quanto è stato finora riferito sul giovane, Davide Giri aveva ottenuto una laurea al Politecnico della città di Torino e si trovava negli Stati Uniti d’America, precisamente a New York, per frequentare un master alla Columbia University in ingegneria e scienze applicate. Era originario del Piemonte, infatti era nato in provincia di Cuneo, nel comune di Alba. L’assassinio è avvenuto nelle vicinanze di Morningside Park. La polizia ha subito avviato le indagini ed è riuscita a consegnare alla giustizia l’autore del presunto delitto.





La persona rimasta ferita con Davide Giri è un turista italiano. Il presunto assassino prima ha accoltellato il 30enne e poi si è scagliato contro il 27enne, che però è riuscito a scampare alla morte. Ad essere stato fermato dalla polizia è un uomo che fa parte di una gang, ‘Every Body Killer’. Nel suo curriculum giudiziario tantissimi reati, infatti era già stato tratto in arresto in ben undici occasioni perché accusato di rapine e altri reati di varia natura. Nella stessa zona era già stata uccisa una studentessa della Barnard University.

We are deeply saddened to share that Davide Giri, a @CUSEAS graduate student, was killed in a violent attack near campus last night. A criminal investigation is ongoing. We will continue to share updates, including about gathering together as a community, as soon as we are able. pic.twitter.com/einyHRQ3Hj December 3, 2021

Davide Giri quindi non ce l’ha fatta, mentre l’altro nostro connazionale non sarebbe in gravi condizioni di salute. Prima di essere arrestato, l’aggressore aveva tentato di accoltellare un terzo individuo. Il presunto omicida è un ragazzo di 25 anni. Bisognerà adesso capire i motivi che hanno spinto quest’ultimo ad usare così tanta violenza.