La guerra contro il Covid. E la battaglia delle opinioni. L’Italia, e non solo, ci mancherebbe, è invischiata ancora con il virus. Nonostante le disposizioni prima del governo Conte e poi dell’attuale guidato da Mario Draghi. E nonostante la campagna vaccinale abbia coinvolto la stragrande maggioranza della popolazione (ad oggi, giovedì 20 dicembre, l’88,91% degli over 12 almeno con una dose, ndr).

Così, oltre all’aspetto prettamente sanitario ecco che il Coronavirus entra prepotentemente anche nel dibattito pubblico e mediatico. Basta vedere quello che è avvenuto nell’ultima puntata di “Zona Bianca”, il talk show ideato e condotto da Giuseppe Brindisi che va in onda su Rete 4 alla sera. “Noi – ha esordito Francesco Borgonovo, vice direttore del quotidiano ‘La Verità’ – stiamo assistendo al fallimento di una norma sbagliata, quella sul Green Pass”. E la discussione in studio è proseguita con toni particolarmente accesi.

In particolare l’ex ministro Maurizio Gasparri ha criticato il giornalista: “Il governo ha fatto vaccinare il 90% delle persone, il governo che lei contrasta – l’affondo del senatore di Forza Italia – Se si facesse quello che dice lei ci sarebbero morti a migliaia. Da mesi dice fesserie. È nemico della vaccinazione, lei propaganda la morte. Per ignoranza o per malafede, non lo so. Lei è un figurante che fa la controparte per fare aumentare l’audience. A questo serve. Lei ha un contratto per dire certe cose, noi no”.





“Mica è un reato – la pronta risposta di Francesco Borgonovo a Maurizio Gasparri – non me ne vergogno. Sarebbe un lavoro nobilissimo”. La discussione è sempre più vivace, poi il senatore forzista spara: “Uno può anche fare il ca..dubbi tentando di interrompere, facendo la propaganda per l’ignoranza e la morte. Noi ribadiamo che invece la vaccinazione è opportuna, è opportunissima. Se il comitato scientifico dice si può fare anche ai minori, si fa anche ai minori, senza interpellarli, perché tutti abbiamo subito vaccinazioni […]”.

Francesco Borgonovo reagisce alle dure parole dell’ormai ex compagno di battaglie comuni: “Dico che il green pass è inutile e avevo ragione. Queste frasi parlano da sole. Mi dispiace le dica Gasparri, con cui abbiamo condiviso anche delle battaglie”. Poi il giornalista riprende: “Il settore alberghiero rischia licenziamenti, glielo spiega lei alle categorie che lei difendeva?”.

E il senatore risponde: “Tu non proponi nulla, la tua ricetta è morte e chiusure. L’ignoranza dei nemici del vaccino e del certificato sanitario è portatrice di morte. Sono portatori di morti, se ne assumano le responsabilità. La propaganda della morte va contrastata in democrazia. Lei è contro i vaccini e contro la medicina perché vorrebbe che la gente morisse. Poi farebbe la critica. È un c…dubbi, non porta proposte, solo dubbi, da settimane. Ha la funzione di quello che fa da contraltare. Faccia spettacolo”.