Era balzato agli onori di cronaca nel 2018, quando aveva ufficializzato sul proprio profilo Instagram la storia con l’influencer e modella Taylor Mega, cosa che ovviamente aveva attirato l’attenzione dei media e soprattutto di Barbara D’Urso, che all’epoca lo aveva invitato più volte nei propri salotti televisivi, soprattutto quello di Pomeriggio Cinque. Opinionista per lo più su questioni di moda e gossip, l’influencer Alberto De Pisis era poi sbarcato nella casa del Grande Fratello Vip.

Alberto De Pisis ha partecipato alla settima edizione del Grande Fratello Vip

e in quella occasione aveva parlato del suo orientamento sessuale, spiegando che Taylor Mega era stata l’unica donna della sua vita e, infatti, le altre sue relazioni note lo hanno sempre visto accompagnato a uomini.





Grande Fratello, che fine ha fatto Alberto De Pisis

Uscito dalla casa del Grande Fratello Vip, di Alberto De Pisis si sono perse le tracce e ora è stato il settimanale Oggi a svelare cosa ha fatto in questi anni. Stando a quanto riportato dal settimanale Oggi, l’ex concorrente del Grande Fratello debutterà a teatro. Come scrive Alberto Dandolo sul settimanale nel numero in edicola da giovedì 11 gennaio, Alberto De Pisis è diventato un attore ed è impegnato in uno spettacolo teatrale.

Alberto De Pisis è stato scelto dai registi Giovanni Veronesi e Rocco Papaleo per uno spettacolo itinerante che sta riscuotendo successo dal titolo Due Maledetti amici, un viaggio che avviene sulla scena, a metà tra lo spettacolo teatrale e la reunion tra vecchi compagni di avventure. Durante la sua esperienza Alberto De Pisis si era sempre contraddistinto per la sua grande educazione e bravura nell’intrattenere i coinquilini e il pubblico a casa della GF Vip night.

Sempre sul magazine Oggi, infatti, si legge: “Gli addetti ai lavori hanno detto che De Pisis è molto bravo. La scelta è assai audace e anticonvenzionale da parte dei due artisti e sta suscitando reazioni positive anche tra gli addetti ai lavori. De Pisis verrà scritturato dal regista Veronesi anche per il suo prossimo film?”. Non solo, lo scorso anno ha partecipato anche alle registrazioni in Italia della famosa soap opera Beautiful. Anche fisicamente Alberto De Pisis ha avuto una grande trasformazione, è evidente che la boxe e la palestra abbiano fatto effetto sul suo fisico che è molto diverso da quello che sfoggiava al Grande Fratello due anni fa.