Anche Wilma Goich ha il Covid. Si aggiunge dunque un’altra concorrente alla lista già lunga dei vipponi del GF Vip 7 risultati positivi al virus nelle ultime ore. Sono infatti già in isolamento da domenica scorsa Luca Onestini, Charlie Gnocchi, Attilio Romita e Patrizia Rossetti.

Sono tutti intervenuti in collegamento nella puntata di lunedì 14 novembre 2022, quando Alfonso Signorini ha ovviamente dato ampio spazio all’argomenti. Tra l’altro anche Pamela Prati è risultata positiva una volta uscita dalla Casa e non sono dunque da escludere altri casi di positività che potrebbero emergere nelle prossime ore.

Wilma Goich Covid al GF Vip: “Come sta”

Per esempio Giaele De Donà non si sente benissimo: ha accusato dei malori durante la festa ma la situazione è tutta da verificare. Wilma Goich invece il Covid ce l’ha ed è stata ovviamente isolata. Il pubblico l’ha saputo ben prima che il GF Vip diffondesse la notizia sui suoi canali social.

Questo perché Daniele Dal Moro l’aveva già rivelato ai coinquilini: “Mi hanno detto di stare zitto. Sono stato zitto un’ora e mezza e adesso mi sono rotto”, ha detto. Quindi i telespettatori che seguivano la diretta su Mediaset Extra l’hanno saputo subito. Solo dopo è infatti arrivato il comunicato ufficiale con le condizioni di Wilma.

Gli autori che vogliono nascondere la positività di Wilma ma a Daniele purtroppo non interessa #gfvip pic.twitter.com/5TuykwgDdw — letteralmente alla frutta (@marydramaa) November 16, 2022

“In seguito ai quotidiani controlli medici, oggi Wilma Goich è risultata positiva al Covid-19. La concorrente è in buone condizioni ed ha lasciato momentaneamente la Casa per essere isolata. Rientrerà appena possibile”, si legge su tutti i profili social del GF Vip. Dunque al momento la concorrente sta abbastanza bene nonostante la positività. Tutti gli altri, in ogni caso, sono costantemente monitorati, dunque gli autori sono pronti a intervenire.