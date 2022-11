Wendy Windham è tornata in tv dopo anni di assenza. Famosa negli anni Novanta grazie a programmi come I cervelloni, affiancando Paolo Bonolis prima e poi Giancarlo Magalli, Il gioco delle coppie beach su Rete 4, Faccia tosta e Il gatto e la volpe sempre accanto a Paolo Bonolis, la soubrette è stata ospite di Domenica In.

A Mara Venier, Wendy Windham ha lasciato un messaggio per l’ospite Paolo Bonolis con il quale ha lavorato al programma televisione negli anni Novanta. L’ex soubrette ha salutato con affetto il suo ex collega e lo ha invitato a seguirla su Instagram dove si definisce “Ex Italian Tv Personality”.

Wendy Windham oggi. Che fine ha fatto la soubrette americana

L’ultima volta in televisione è stata durante una ospitata a Ciao Darwin, programma in onda su Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Wendy Windham ha scelto di ritirarsi a vita privata e nel 2002 si è trasferita negli Stati Uniti. È sposata con il costruttore Jeff Safchik, quindici anni più grande di lei. Oggi vive a Miami.

“Ci siamo sposati quasi subito – aveva detto Wendy Windham al settimanale DiPiù in un’intervista rilasciata nel 2011 – Conduco una vita agiata, è vero, ma non credete che io adesso faccia la ricca signora che passa le sue giornate a prendere il tè con le amiche o fare massaggi, non lavoro più nel mondo dello spettacolo ma mi do molto da fare nel settore del volontariato. Comunque l’Italia mi manca”.

Wendy Windham ricompare in tv dopo decenni e coglie l’occasione per fare pubblicità al suo profilo Instagram #DomenicaIn pic.twitter.com/Tf04tIKVVQ — Cinguetterai  (@Cinguetterai) November 6, 2022

“A lei ora non interessa più niente di questo mondo. Ha sposato un americano molto ricco (il costruttore Jeff Safchik, ndr), vive a Miami in una villa pazzesca”, ha detto Mara Venier riferendosi a Wendy Windham. Paolo Bonolis ha replicato: “Mi ha detto di seguirla su Instagram, io non c’ho ‘ste cose”. “Lei è sempre carina e sempre simpatica, sembra ubriaca ma in realtà è sempre felice e sempre contenta”, ha detto ancora Paolo Bonolis parlando di Wendy Windham, che oggi ha 55 anni.