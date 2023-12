Ballando con le stelle si avvicina sempre più alla sua conclusione e a parlare in queste ore sono stati Teo Mammucari e Wanda Nara. E ora hanno fatto alcune previsioni su ciò che succederà nel programma di Milly Carlucci. La finale della trasmissione è previsto sabato 23 dicembre, quindi due giorni prima di Natale. Scopriremo solo in quel momento il nome del vincitore, ma già stanno iniziando ad emergere dettagli interessanti.

Di Ballando con le stelle aveva parlato Teo Mammucari già diversi giorni fa. Prima di dirvi cosa è successo anche con Wanda Nara, vi ricordiamo le sue parole sul programma Rai: “Carolyn Smith si chiede dove sta… guardando la giuria di scarsa qualità. Ma state tranquilli, perché Milly già lo sa, che il prossimo anno la squadra cambierà”. E se lo dice lui che conclude con un bel “Ciaone”. Che dite? Avrà davvero ragione? Anno nuovo squadra nuova?.

Ballando con le stelle, Teo Mammucari e Wanda Nara parlano della finale

Dunque, in particolare mentre si stavano preparando per la prossima puntata di Ballando con le stelle, Teo Mammucari si è rivolto verso Wanda Nara e le ha detto qualcosa in riferimento anche a ciò che potrebbe succedere nella finalissima. Un vero e proprio sfottò nei confronti dell’argentina e anche degli altri concorrenti. Tutto è stato diffuso online attraverso una Instagram story pubblicata dalla moglie di Mauro Icardi.

Teo ha infatti detto: “Wanda, sono triste perché da quando sono primo in classifica, tutti mi guardano male, anche te sei preoccupata perché sai che hai davanti qualcuno che ha fisico“. Poi si sono messi a ridere anche perché lui era evidentemente scherzoso. L’altra concorrente ha commentato nella Instagram story: “Si avvicina la finale e Teo la sogna così. Se puoi sognarlo puoi farlo, tvb amico mio. Comunque vada sarà un successo”.

In lizza per la vittoria, oltre a Wanda Nara e Teo Mammucari, ci sono pure Simona Ventura, Giovanni Terzi, Lorenzo Tano e Sara Croce. Da qui uscirà colui o colei che si poterà a casa l’edizione 2023 di Ballando con le stelle.