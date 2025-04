Non sono passate nemmeno 48 ore dalla vittoria al Grande Fratello e Jessica Morlacchi ancora non ci crede. Lo ha detto subito, a caldo, ai microfoni di Alfonso Signorini e poco dopo la proclamazione come vincitrice della 18esima edizione del reality show di Canale 5 ha ripreso fiato e rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi. Intervista in cui ha parlato della casa, ovvio, dei compagni e anche dei progetti futuri.

“Cosa voglio fare adesso? Voglio riprendere a cantare. Io mi ero dovuta fermare, purtroppo, per quello che mi è successo – ha spiegato la cantante – Per la depressione, per gli attacchi di panico. La vita è una e io adesso ho questa opportunità gigantesca, ho avuto tanta visibilità. Quindi ora bisogna cantare veramente senza paura, con tanto coraggio, con qualche annetto in più che mi dà quella consapevolezza che prima non avevo e sono tanto felice di aver trovato”.

GF, Jessica e Luca Calvani: cosa c’è stato davvero

Jessica si è detta “frastornata” dal verdetto che l’ha consacrata vincitrice su Helena, che per la cronaca era la favorita. Non se l’aspettava perché tra l’altro è una “che non pensa mai alla vittoria, non sono competitiva, sono sempre regali”.

“Questo è un regalo e penso che questo sia un modo bello di vivere sensazioni così grandi: non ti aspetti mai una cosa così, ma se ti arriva è una sorpresa incredibile. Ecco, io adesso non ci sto capendo nulla. Sono frastornata. Chi mi ha fatto i complimenti? Tutti, ma proprio tutti. Giglio, Javier, Helena, Mariavittoria, Pamela, Luca…”, ha continuato per poi parlare proprio di Luca Calvani.

Chi ha seguito il GF sa bene che ci sono stati altissimi e bassissimi tra la cantante e l’attore. E per settimane si è parlato del loro rapporto. Ma cosa c’è stato davvero tra loro? “Eh, beh, Luca è stata una passione molto forte – ha detto ancora a Chi – Sicuramente siamo stati insieme in un’altra vita, io a queste cose ci credo. Penso che è impossibile non perdonare una persona per la quale, poi, senti un sentimento così forte, penso che lui sia felice per me”.

“Tra di noi cosa c’è stato? C’è stato qualcosa che solo noi sappiamo, un guardarsi, un esserci l’uno per l’altra, una cosa tutta nostra che non ha nulla a che vedere col sesso, qualcosa che era già scritto”, ha concluso Jessica lasciando intendere che sono cose difficili da spiegare.