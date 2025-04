“C’è un piano contro di loro, vogliono rovinarli”. Bufera post-GF su Helena e Javier. Tirato in mezzo anche Lorenzo Spolverato. Chi pensava che con la fine del Grande Fratello le polemiche si sarebbero placate, si sbagliava di grosso. Il clima è ancora più teso di prima, e basta farsi un giro sui social per rendersene conto.

Tornati alla vita reale, molti concorrenti stanno facendo i conti con critiche, insulti e perfino minacce. Nella maggior parte dei casi basta un blocco e il problema si risolve. Ma secondo alcuni fan, ora ci sarebbe in atto una strategia molto più subdola per “colpire” l’ex inquilino sgradito.

“Li vogliono rovinare”. Allarme per Helena e Javier, la scoperta ai loro danni: chi c’è dietro

A lanciare l’allarme sono alcuni sostenitori di Helena Prestes e Javier. Qualcuno, dicono, starebbe tramando nell’ombra per farli litigare o, peggio, separare. E per riuscirci punterebbe tutto su un punto debole di Javier: la gelosia nei confronti di Lorenzo Spolverato. I fan del Grande Fratello lo sanno bene: fino all’ultimo Javier ha temuto che Helena provasse ancora qualcosa per il fotomodello milanese. Ed è proprio su questo che, secondo una segnalazione apparsa su X, qualcuno starebbe giocando sporco.

Pare infatti che una persona si stia spacciando per Helena sui social, mettendo “like” alle foto di Lorenzo Spolverato, per poi diffondere lo screenshot e far esplodere la bomba mediatica. L’obiettivo? Gettare discredito su Helena e minare la fiducia di Javier. “Le Zelena stanno falsificando i like di Helena Prestes e li stanno mettendo sotto foto di Helenzo e Zelena! Fate girare! Ci sono post su X dove si mettono d’accordo per entrare nei nostri gruppi”, si legge in un post che ha fatto il giro della rete.

La notizia ha creato grande scalpore. C’è chi condanna l’accaduto duramente, ricordando che Il Grande Fratello è solo un gioco e che la trasmissione è ormai finita. Altri, invece, credono che si tratti solo di una bufala, l’ennesima circolata negli ultimi giorni.

Una cosa però è certa: il clima tra i fan è ancora molto teso. Quanto possa davvero funzionare questo presunto piano è difficile da dire. Javier, una volta uscito dalla Casa, ha dichiarato più volte di fidarsi dell’amore di Helena. E lei, durante la finale, si è anche presa una piccola rivincita, quando Shaila Gatta ha detto a Lorenzo: “Non è Helena ad essere ossessionata da te, ma tu da lei”.