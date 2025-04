Simona Ventura continua a dimostrarsi una delle figure più eclettiche e instancabili del piccolo schermo italiano. Rientrata ufficialmente nei ranghi Rai nel 2019, ha saputo ritagliarsi uno spazio importante tra show musicali, programmi domenicali e appuntamenti del daytime, come dimostrano le sue conduzioni in The Voice of Italy, La Domenica Ventura e, più recentemente, Citofonare Rai2 al fianco di Paola Perego. A tutto questo si aggiungono le numerose partecipazioni in qualità di concorrente e giurata nei format di Milly Carlucci, da Il Cantante Mascherato a Ballando con le Stelle, fino a L’AcchiappaTalenti. Ma nonostante questa presenza massiccia sulla Rai, Simona Ventura non è vincolata da un contratto di esclusiva.

Dal 2023, infatti, la conduttrice torinese è un volto fisso del talk show di Fabio Fazio, seduta al celebre tavolo della domenica sera su Nove. Una dimostrazione chiara di come la sua figura professionale resti libera di spaziare tra le reti, almeno in linea generale. Tuttavia, un dettaglio contrattuale potrebbe ora diventare un ostacolo se le indiscrezioni che la vorrebbero opinionista della prossima edizione de L’Isola dei Famosi dovessero rivelarsi fondate.





Simona Ventura potrebbe lasciare Citofonare Rai 2

In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, Simona Ventura ha commentato così i rumor che la vedrebbero addirittura come unica opinionista del reality: “Gira voce che io possa tornare come opinionista? Vi giuro che non ne so niente, non è una strategia. Se mi piacerebbe? A chi non piacerebbe? È un programma che ha ancora un grande potenziale”. Parole che non smentiscono le indiscrezioni, ma che lasciano intendere un’apertura. Tuttavia, nel corso della stessa intervista, ha lasciato trapelare un vincolo contrattuale che potrebbe rendere impraticabile la sua partecipazione.

Riferendosi alla sua assenza dallo show comico GialappaShow, in onda il lunedì sera su Tv8, Ventura ha spiegato: “Mi diverte moltissimo GialappaShow e ti confesso che è dall’anno scorso che dovrei andarci ma, avendo un contratto con la Rai che non mi permette di andare su un’altra emittente il giorno dopo Citofonare Rai2, non sono riuscita. Ma mi piacerebbe. Mai dire gol è stato un piccolo gioiello, ma una reunion sarebbe impossibile, visti i nomi che c’erano. Era un’altra tv, ma penso che i Gialappi abbiano fatto un lavoro straordinario con il nuovo programma”.

Il nodo cruciale, dunque, risiede proprio nella clausola che le impedisce di apparire su altri canali il lunedì, immediatamente dopo la diretta domenicale di Citofonare Rai2. Una limitazione apparentemente marginale, ma che diventa determinante se si considera che L’Isola dei Famosi andrà in onda proprio il lunedì sera. Per poter essere presente in quel contesto, Ventura dovrebbe rinunciare all’appuntamento domenicale su Rai2, dicendo addio, almeno per ora, alla conduzione condivisa con Paola Perego.

Il futuro lavorativo di Simona Ventura appare dunque sospeso tra due possibilità: da un lato la continuità e la stabilità garantita dalla Rai e da Citofonare Rai2, dall’altro la tentazione di un ritorno in grande stile in uno dei reality show più popolari della televisione italiana. Una scelta tutt’altro che semplice, che potrebbe ridefinire ancora una volta il perimetro del suo ruolo nel panorama televisivo.