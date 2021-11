Riuscite a immaginare Vite al limite senza il dottor Nowzaradan? Probabilmente no perché se lo show in onda su Realtime che negli Usa si intitola ‘My 600lb life’ ha da sempre un grande successo è anche merito del protagonista, il noto chirurgo iraniano-americano specializzato in chirurgia vascolare e bariatrica diventato ormai una star.

All’anagrafe Younan Nowzaradan ma noto a tutti come Dr. Now segue il drastico percorso di dimagrimento di persone con forti obesità documentando per un anno le varie tappe della dieta e dell’intervento di bypass gastrico a cui vengono sottoposte. Nato a Teheran, in Iran, l’11 ottobre 1944, si è laureato in medicina nella sua città natale e ha poi proseguito le specializzazioni negli Stati Uniti. Oggi lavora in vari ospedali del Texas e in particolare è a capo della clinica di Houston dove è anche ambientato il famoso docu-reality.

Quanto guadagna il dottor Nowzaradan di Vite al limite

Negli anni è diventato un personaggio molto popolare ma il dottor Nowzaradan è considerato uno dei massimi esperti del trattamento dell’obesità e delle tecniche laparoscopiche di bypass gastrico, che esegue anche su pazienti ad alto rischio nella clinica che si trova al 4009 Bellaire Boulevard di Houston che vediamo in tv. Ma è ormai diventato una star anche in rete, dove è pieno di meme e pagine fan che ironizzano sul suo modo di fare e sul suo sembrare sempre imperturbabile.





Di conseguenza anche la sua vita privata è finita sotto i riflettori. Sappiano che Il chirurgo di Vite al Limite ha sposato Dolores dal 1975 e divorziato nel 2002, hanno avuto tre figli e il primogenito, che è nato il 6 febbraio 1978, non solo lo ha reso nonno bis, con lui condivide anche il lavoro: Jonathan Nowzaradn è infatti il produttore e regista di Vite al limite.

C’è ovviamente anche grande curiosità sull’aspetto economico e non c’è da stupirsi che visto il successo dello show il chirurgo guadagni cifre altissime. Stando al sito Comparalist, il patrimonio del dottor Nowzaradan, che come detto unisce il lavoro come chirurgo a quello in tv, è pari a di 4,5 milioni al netto. Il suo stipendio come chirurgo vascolare presso la Houston Obesity Surgery dovrebbe essere di 250mila dollari a cui si aggiungerebbero anche altri guadagni da capogiro per ogni singolo intervento chirurgico che esegue.