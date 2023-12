Doppio momento di gioia al Grande Fratello per Beatrice, che non si aspettava così tanta gentilezza. Invece nella giornata del 28 dicembre, a pochi giorni dalla fine di questo 2023, l’attrice ha esultato di fronte a questo atteggiamento avuto nei suoi confronti. Ha vissuto settimane e giorni non facili, ma ora è stata ripagata da un’ondata di amore che le serviva molto.

A proposito dei problemi avuti al Grande Fratello da Beatrice, proprio a Natale ha avuto una discussione con Garibaldi perché Maddaloni e lei lo riterrebbero il ‘burattinaio’ del reality show. E Giuseppe ha avuto una reazione durissima, avendo sferrato un pugno contro il muro. Ma ora la gieffina ha ricevuto una duplice comunicazione che l’ha resa molto orgogliosa.

Grande Fratello, Beatrice ha ricevuto una doppia sorpresa

A sorprenderla sono stati i suoi sostenitori, che la apprezzano sin dal primo giorno in cui è entrata a far parte del Grande Fratello. Beatrice ha quindi ricevuto ben due messaggi aerei e non poteva far altro che ringraziare i suoi fan. II primo striscione ha fatto riferimento alla sua temporanea assenza a causa di un problema di salute avuto dal padre e lei ha esclamato: “Anche voi mi siete mancati, mi manca tanto anche mio padre e spero che stia bene”.

Il primo messaggio recitava: “Luzzi, sei mancata. #ilpubblico“. Bea ha poi aggiunto: “Grazie, mi date tanto coraggio e ho il vostro conforto. Grazie per il vostro supporto“. Nemmeno il tempo di finire di gioire che è arrivato un altro messaggio dal cielo: “B, god save the queen. #Beaux“. L’hanno definita quindi una regina e anche in questa circostanza si sono sprecati i suoi ringraziamenti.

Ad abbracciarla e ad essere felici insieme a Beatrice i concorrenti Stefano, Sergio e Vittorio che le hanno dato il giusto supporto in giardino. Ancora una volta la Luzzi è stata travolta dall’affetto del suo pubblico.