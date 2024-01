Iniziano a circolare le prime interessanti notizie sull’Isola dei Famosi 2024, che partirà dopo la fine del Grande Fratello. Nelle ultime ore è uscito il nome della possibile nuova opinionista del reality show di Canale 5, che dovrebbe essere presentato ancora una volta da Ilary Blasi. Al suo fianco ci potrebbe essere sempre Vladimir Luxuria, ma non più Enrico Papi.

Ed ecco inserirsi quindi questa novità pazzesca sull’Isola dei Famosi, dato che il nome della possibile nuova opinionista che prenderebbe il posto di Papi è già sulla bocca di tutti. Tra l’altro questa donna, molto famosa, si è da poco fidanzata con un cantante italiano. Una doppia grande notizia per lei, che sarebbe pronta a dare il meglio di sé nel programma Mediaset.

Isola dei Famosi, fuori il nome della possibile nuova opinionista

A proposito dell’Isola dei Famosi, si sa che questo nome che dovrebbe ricoprire il ruolo di nuova opinionista non dovrebbe prendere il posto di Luxuria perché quest’ultima ha dichiarato giorni fa: “Io conduttrice de L’Isola dei Famosi? Non c’è nulla di vero e anzi, sarei felice di restare opinionista accanto a Ilary Blasi. Non lo dico per scaramanzia, sai quelle cose per le quali uno non dice ‘in attesa di’. Davvero non c’è stata alcuna proposta”. E ora il settimanale Oggi, tramite il giornalista Alberto Dandolo, ha lanciato il nuovo scoop.

Ad irrompere nello studio dell’Isola dei Famosi come opinionista potrebbe esserci Vera Gemma, come scritto da Oggi, che si è soffermato sulla sua storia amorosa con Guè Pequeno: “La notizia esclusiva verrà pubblicata sul prossimo numero di Oggi in edicola con tutti i dettagli e i retroscena. Di certo quella tra l’attrice e il cantante è la prima storia d’amore tra vip sbocciata nel 2024. I due sono inseparabili e hanno trascorso momenti di intimità emotiva, intellettuale e presumibilmente carnale. Il loro primo incontro risale a quattro mesi fa ed è avvenuto via social. Un lungo e passionale corteggiamento online che si è tradotto una manciata di giorni fa in un incontro ad alta temperatura”.

E poi l’annuncio sull’ex naufraga dell’Isola che potrebbe ora diventare opinionista: “Vera Gemma, candidata a ricoprire il ruolo di opinionista nella prossima edizione de L’Isola dei Famosi e dopo aver vinto come migliore attrice nella sezione Orizzonti al Festival del cinema di Venezia 2022, è in procinto di iniziare assieme alla sua amica del cuore Asia Argento le riprese del nuovo film di Abel Ferrara che le vedrà protagoniste. Insomma, il 2024 è iniziato all’insegna delle grandi gioie”.