Pochi giorni fa Pier Silvio Berlusconi ha incontrato la stampa a Cologno Monzese, in occasione della conferenza “Innovazione Mediaset e la Tv del 2024″. L’amministratore delegato di Mediaset ha confermato che l’azienda è leader nella total audience. “Nel 2023 abbiamo chiuso per la prima volta davanti alla Rai nei dati di ascolti televisivi, il nostro obiettivo non è fare la gara con la Rai ma raggiungere i ricavi pubblicitari in quanto tv commerciale”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Mediaset.

“un dato rilevante – ha detto Pier Silvio Berlusconi – è che Mediaset è oggi di gran lunga il più grande editore italiano, ed è importante per i numeri che portiamo ai nostri investitori pubblicitari”. In merito al risultato del 2023 Pier Silvio Berlusconi ha espresso “grande soddisfazione”, ma ha anche precisato: “Noi facciamo la gara con noi stessi come editori e l’ascolto è un chiaro indice di gradimento dell’offerta ed è fondamentale per raggiungere i risultati pubblicitari. Ripetere il risultato nel 2024 è quasi matematicamente impossibile perché ci sono gli Europei con la nazionale italiana e le Olimpiadi, ma stiamo a vedere”.

Piero Chiambretti lascia Mediaset dopo 15 anni

Per quanto riguarda il 2024, Pier Silvio Berlusconi ha parlato di una “tendenza assolutamente positiva”, in quanto, ha detto “tutte le nostre reti sono in crescita, quelle Rai in calo”. Durante la conferenza l’ad di Mediaset ha illustrato alcune novità per la stagione televisiva Mediaset del 2024 come la conduzione della nuova edizione de ‘L’Isola dei famosi’, che sarà affidata a Vladimir Luxuria. Per Ilary Blasi, Mediaset sta valutando la conduzione di ‘Battiti Live’ e Berlusconi ha parlato anche di Paolo Bonolis, per il quale ha espresso “grande stima e gratitudine vera”.

Mediaset dovrà dire addio a un conduttore che è rimasto al Biscione per ben 15 anni. Dopo diverse voci, la notizia è stata ufficializzata proprio dal diretto interessato: “Grazie Pier Silvio (Berlusconi, ad dell’azienda, ndr) per 15 anni fantastici, con affetto Piero Chiambretti“, si legge nel post pubblicato dal conduttore di Chiambretti Night, Chiambretti muzik show e Chiambretti Supermarket.

Piero Chiambretti ha acquistato anche uno spazio sul Corriere della Sera nel quale ha riproposto il post del suo profilo Instagram: “Grazie Pier Silvio per questi 15 anni fantastici. Con affetto, Piero Chiambretti“. Il ritorno in Rai di Piero Chiambretti era stato anticipato nei giorni scorsi dall’amministratore delegato della Rai Roberto Sergio con un progetto su Rai 3: “Ci verrà presto a trovare in Rai. Lo voglio riportare a tutti i costi. Cosa farà? Televisione. Non lo piazzeremo nella ‘zona’ di Fazio, ma sarà sempre su Rai3”, aveva detto.