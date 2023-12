Momenti di tensione al Grande Fratello. E ora che Beatrice Luzzi non c’è, ci pensano gli altri inquilini a mettere pepe nelle giornate della casa. Protagonista Federico, Anita e Rosy Chin. Ma andiamo con ordine, Federico fin dal suo ingresso in Casa non ha fatto nulla mascherare il proprio interesse nei confronti di Anita. Il gieffino è consapevole della situazione sentimentale della sua coinquilina fuori dal reality show e così ha preferito non essere invadente, di rispettarla e di mantenere le distanze.

“Io so che non posso avvicinarmi più di tanto” ha detto confidandosi con Letizia. “Hai presente quando sei su una strada e vedi un fiore bellissimo ma non vuoi coglierlo perché strappandolo appassirebbe?”, ha chiesto Federico a Letizia.”È così bello che la rispetto e preferisco apprezzare la sua delicatezza”.

Grande Fratello, Federico sente Anita e Rosy sparlare di lui

La situazione tra Federico e Anita è sfociata in una lite in cui è andata di mezzo anche Rosy Chin. Tutto è iniziato perché nella notte, il gieffino ha sentito le due sparlare di lui e si è molto risentito di questo, visto che non ha mai avuto scontri con loro. In mattinata la chef ha chiesto di potersi lavare la faccia nella zona dei lavandini già occupata da Federico, il quale le ha chiesto di non bagnarla. La chef lo ha schizzato per sbaglio e a quel punto il modello si è infuriato.

“Ti ho detto di non bagnarmi, punto“, è sbottato Federico scatenando la reazione di Rosy: “Stammi lontano, pensa te se devo essere presa in giro da un ragazzino. Ma tu chi ti credi di essere! Ma svegliati cosa? Impara tu l’educazione“. A quel punto la chef è andata in giardino per sfogarsi con altri inquilini.

Per Anita, a monte del disagio di Federico, c’è un episodio accaduto durante la notte. Anche secondo Vittorio il modello ha sentito delle chiacchiere sul suo conto e si è svegliato con la luna storta. “Si sono messi a parlare ieri sera nel letto e lui ha sentito e allora stamattina si è svegliato un po’ di traverso”, ha detto a Massimiliano Varrese riferendosi ad Anita e Rosy Chin.