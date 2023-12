Seppur senza Beatrice Luzzi, il Grande Fratello va avanti. È una settimana lunghissima, questa che precede il Natale, perché è saltata la puntata di lunedì e dunque Alfonso Signorini tornerà a collegarsi con la Casa solo sabato. Sette giorni dopo la diretta in cui è uscita Sara Ricci. E in questi giorni il fatto più grosso è stato senza dubbio l’addio improvviso dell’attrice. Ha lasciato “momentaneamente”, dice il comunicato ufficiale, e per “motivi personali” ma dopo quel post non si è più saputo più nulla.

Il pubblico è preoccupato per la sua beniamina, che da subito è diventata la concorrente più amata e seguita di questa edizione. e spera di poterla rivedere nella nuova puntata. Anche i suoi coinquilini, chi più chi meno, sentono la sua nostalgia. E forse nemmeno loro sanno il vero motivo di questa uscita di scena. Sicuramente però il pubblico ha capito che quello di Beatrice è un argomento da evitare.

GF, il pubblico si è accorto

Gli utenti social hanno notato come ogni tanto i concorrenti nominino il colore “giallo” e si sono convinti che sia una parola in codice che viene usata quando uno degli inquilini parla di argomenti particolari. Per esempio contratti, concorrenti eliminati e, appunto, Beatrice Luzzi e il suo possibile ritorno. Per questa ragione sui social alcuni utenti hanno iniziato a parlare di censure decise magari dagli stessi concorrenti, come riporta il sito Biccy.

Qualche esempio. Mercoledì sera Anita e Fiordaliso discutevano dell’uscita di Beatrice e la prima si è chiesta come faranno ad andare avanti con il reality senza l’attrice. Ma mentre lo diceva, Rosy Chin ha bloccato il discorso “Ragazze, giallo!”. La stessa cosa è accaduta con Perla, che mentre stava parlando sempre dell’improvviso addio della Luzzi d è stata ripresa da Giuseppe Garibaldi: “Che colore ti piace? Il giallo?”.

Anita "Secondo me torna, come fanno a fare il programma senza Bea? Io non riesco ad immaginarlo"



PURE LA LAUREATA LO AMMETTE!

ABBIAMO VINTO#GrandeFratello #luzzers pic.twitter.com/kXiCexN0Lz — nonènemmenodivertente (@Nonsopiukisono) December 20, 2023

Ah! Hai capito, quando qualcuno del gruppo inizia a dire qualcosa che non dovrebbe, un altro lo blocca accennando un colore. L’ ha fatto Rosi con Anita dicendo semplicemente giallo e Gius con Perla chiedendole che colore le piace mentre parlava sull uscita di Bea #GrandeFratello — monmonxx (@monmonxx3) December 21, 2023

Da qui una marea di commenti degli spettatori del GF: “Comunque usano i colori ogni volta che si sta affrontando un tema da censure. Tipo qua Rosy dice giallo. E prima Giuseppe dice a Perla ‘quale colore ti piace’”. “L’unica cosa che noto in questo video è la cuoca che non vuole parlarne per paura di un richiamo. Lei dice “giallo”, sapete il gioco che fanno quando devono cambiare discorso? Che colore ti piace?”. “Ah! Hai capito, quando qualcuno del gruppo inizia a dire qualcosa che non dovrebbe, un altro lo blocca accennando un colore. L’ha fatto Rosy con Anita dicendo semplicemente giallo e Gius con Perla chiedendole che colore le piacesse mentre parlava sull’uscita di Bea”.