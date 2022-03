Verissimo, l’amatissima attrice finalmente ospite nello studio televisivo di Silvia Toffanin. La nuova serie televisiva è pronta a farsi acclamare dal pubblico italiano. Lo ‘start’ sarà previsto per mercoledì e nell’attesa è stata Giulia Bevilacqua a parlarne. Tutto questo, non senza momenti di forte emozione.

Giulia Bevilacqua si è raccontata davanti alle telecamere di Verissimo, concedendo al pubblico aneddoti che nessuno conosceva fino ad ora. Parole dell’attrice che non solo hanno raccontato il nuovo impegno professionale in vista, ma anche la sua intera carriera, omaggiata da un video mandato in diretta tv.

Ed è stato proprio il video a suscitare nell’attrice forti emozioni: “Mi sono emozionata molto perchè avete messo tante immagini di mio papà che non c’è più. La famiglia è la mia più grande forza. Scusate, non so perché mi emoziono”. Una grande assenza nella vita della Bevilacqua, ovvero quella del padre, che Giulia non ha nascosto, avvicinando anche la conduttrice a intervenire mostrandole tutta la sua vicinanza.





“Carlo” ha risposto l’attrice commossa quando Silvia Toffanin le ha chiesto il nome del padre. Occhi lucidi anche sul volto di Silvia Toffanin e un pubblico che non poteva che applaudire. L’intervista con l’ospite ha poi dato modo a Giulia Bevilacqua di spendere qualche parola anche sulla fiction televisiva che la vedrà indiscussa protagonista.

“Guardandola non vedi l’ora di sapere cosa succede subito dopo. Non vedi l’ora di sapere come va a finire”, ha affermato per poi aggungere a proposito del suo personaggio: “Arianna ha accanto a sé un uomo che si permette di essere violento sia psicologicamente sia fisicamente”. Non resta che abbandonarsi alla visione per scoprirne di più.