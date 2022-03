“Grandi novità”. Barù, dopo il GF Vip cambia vita: la confessione a Varissimo. “Presto vedrete”

Tra i protagonisti più amati e seguiti dell’ultima edizione del GF Vip c’è senza dubbio Barù. Un percorso a ostacoli il suo che l’ha portato ad arrivare in finale ai piedi del podio. Ad alzare l’attenzione su di lui il suo convulso rapporto con Jessica Selassié del quale anche Soleil Sorge ha recentemente parlato. Alla domanda ‘Quale coppia scoppierà per prima dopo il reality?” fatta da Casa Chi l’ex Uomini e Donne aveva dato un giudizio netto.

“Sui social network sempre meglio mettere single, così la gente si fa i fatti suoi… La coppia che durerà di meno dopo il Gf secondo me? Difficile – ha aggiunto Soleil Sorge -. Posso dire la coppia Jessica – Barù che già si è rotta? (Ride, ndr) Per Alex e Delia spero che possano trovare la loro strada e la loro serenità. Per Sophie e Basciano io sono la loro Cupido quindi non posso non tifare per la loro storia. Manuel e Lulù mi sembrano innamoratissimi. Magari Gianmaria e Federica, che non ho ancora vissuto. Non ti so fare un pronostico in questo caso”.



Parole rafforzate da Barù nello studio di Verissimo in cui ha parlato della sua esperienza al GF Vip alla quale ha ammesso di avere partecipato Per i soldi“. Applausi in studio. “Poi – ha aggiunto – c’erano pure le vacanze di Natale. Io lo odio, non mi piace fare regali. Mi sono detto: ‘Passo un mese al GF e via’. Invece ci sono rimasto 3 mesi. E poi ho accettato per una sfida nei confronti di me stesso”.







Poi Barù ha parlato di Jessica: “Lei è fantastica, è pura, intelligente, è una mia amica. Cosa è successo fisicamente? Nulla, non si poteva fare nulla lì dentro, soltanto qualche bacino. Sono attratto fisicamente, è una bella donna. Mi piacerebbe continuare l’amicizia con lei, ma non saprei proprio per il resto. Alla fine non ci conosciamo. In questo momento non voglio avere una storia romantica”.



Quindi ha concluso raccontando di un nuovo progetto. Barù ha spiegato che a breve aprirà un ristorante a Milano e non chiude la porte alla tv. “Mi interessa. Ho scritto anche dei programmi su vino, cibo, viaggi. Magari mi aiuterai a mandarli in onda…”.