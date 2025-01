Bufera ad Affari Tuoi sulla concorrente Giorgia, che ha giocato nella serata del 24 gennaio nel programma di Stefano De Martino. Tantissime le reazioni del pubblico quando è terminata la puntata in maniera inaspettata. E non sono mancati messaggi di rabbia nei confronti della giocatrice, che ha preso una decisione per molti discutibile.

A giocare è stata Giorgia, originaria di Lavagna e quindi rappresentante della regione Liguria. Con lei c’era la sorella Valentina e le due sono riuscite a raggiungere un obiettivo considerevole. Infatti, sono arrivati alla fine della trasmissione con tre cifre decisamente straordinarie.

Affari Tuoi, bufera sulla concorrente della Liguria: “Vergognosa”

Alla fine di Affari Tuoi mancavano tre pacchi e in ballo c’erano solo somme alte, ovvero 50mila, 100mila e 300mila euro. A quel punto il Dottore di Affari Tuoi ha contattato Stefano e ha fatto una proposta scioccante e quasi da record alla concorrente Giorgia Chiesa. Che ha fatto una scelta contestata da parecchi utenti su X.

Il Dottore le ha offerto 100mila euro, ma la concorrente ha rifiutato e ha distrutto l’assegno. Nel pacco aveva però 50mila, quindi la decisione non è stata la migliore presa da lei. E i telespettatori l’hanno criticata pesantemente: “Rifiutare 100mila euro è una vergogna. Al di là di quale sia il sogno, significa non avere rispetto per il denaro. E di essere ingordi”, “Mi dimentico sempre di Affari Tuoi e sto vedendo ora, ho perso 3 battiti quando hanno rifiutato 100mila euro”.

rifiutare €100.000 è una vergogna.

Al di là di quale sia il sogno, significa non avere rispetto per denaro. E di essere ingordi.#Affarituoi — Aldo Pastore (@aldopastore) January 24, 2025

Anche altri hanno criticato così: “Mi spiace, ma 100mila euro non si rifiutano, letteralmente regalati”, “Gettarli via mi sembra folle”.