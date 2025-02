Polemiche a non finire sul Grande Fratello. Adesso gli autori sono stati messi nel mirino dai fan di Zeudi, dopo che la concorrente è stata censurata nelle scorse ore. Pare che in almeno due circostanze la produzione abbia preferito non far ascoltare ulteriormente il discorso della Di Palma, che si stava concentrando su un tema delicato e dibattuto da molto tempo.

Non sappiamo per quale ragione, ma Zeudi è stata improvvisamente censurata dal Grande Fratello. Chi stava seguendo la diretta su Mediaset Extra se n’è subito accorto e si è fiondato sul social network X, raccontando ciò che era successo pochi istanti prima nella casa più spiata d’Italia. E la rabbia del pubblico è tanta.

Grande Fratello, scatta la censura su Zeudi. La protesta del pubblico

Durante una conversazione di Zeudi, il Grande Fratello ha in qualche modo silenziato l’ex vincitrice di Miss Italia. E in molti stanno già parlando di una sorta di persecuzione contro la gieffina, che non sarebbe stata zittita poche volte. Si stava soffermando su un argomento particolare, relativo sempre all’orientamento sessuale.

Questo quanto aveva detto Zeudi, prima che il GF puntasse su altro: “Non ha senso dire che se i bambini vedono due persone dello stesso sesso baciarsi vengono influenzati“. Poi non si è potuto sentire altro e c’è chi si è infuriato tra gli utenti: “Censurata (Grande Fratello vaf***), non siete pronti e adesso capisco l’accanimento su Zeudi”.

Zeudi “non ha senso dire che se i bambini vedono due persone dello stesso sesso baciarsi vengono influenzati” E censurata (GRANDE FRATELLO VAFFANCULO)non siete pronti adesso capisco l'accanimento su Zeudi #grandefratello #zelena — betti lanzella (@BLanzella) February 8, 2025

Anche altri internauti hanno avuto un simile atteggiamento e hanno preso le parti di Zeudi. Vedremo se Signorini tornerà su questo tema nelle prossime puntate.