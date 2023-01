Bufera totale per il bacio gay nella storica trasmissione Rai. Quando nelle ultime ore si è materializzato questo evento per la prima volta in assoluto nel programma in questione, non tutti hanno reagito nel migliore dei modi, anzi, ci sono stati attacchi durissimi nei confronti di questa scelta. Per onore del vero c’è anche da dire che invece altri utenti hanno sottolineato la naturalezza di quel gesto, visto che siamo ormai nel 2023 e che gli stereotipi e le discriminazioni dovrebbero essere ampiamente superati.

Dunque, questo bacio gay nella trasmissione Rai ha fatto scatenare una marea di polemiche con molti telespettatori che si sono fiondati su Twitter per esprimere tutto il loro dissenso. Ovviamente resta da capire se il programma vorrà intervenire con un comunicato ufficiale o se preferirà evitare di alimentare ulteriori proteste del pubblico. Andiamo a vedere insieme cosa è stato scritto dagli utenti e soprattutto qual è la soap opera interessata da questo momento difficilissimo.

Leggi anche: “È morto”. Grave lutto a Un posto al sole, la triste notizia. Cosa succede ora alla soap





Bacio gay nella trasmissione Rai: bufera del pubblico

Nonostante ormai quasi tutti i programmi diano spazio senza alcun problema a situazione che prevedano anche un bacio tra gay, dato che c’è una grande lotta per combattere ogni forma di discriminazione, in questa trasmissione Rai c’è chi non ha gradito particolarmente questa decisione della produzione. Un posto al sole è stata messa duramente nel mirino con commenti molto forti, che hanno probabilmente colto di sorpresa anche la televisione pubblica italiana. Parole pesantissime contro la soap opera.

Il bacio omosessuale è avvenuto tra i personaggi Sasà e Castrese e una parte del web ha reagito in questo modo, sferrando un durissimo attacco ad Un posto al sole: “Che schifo”, “Così turbate i minori”, “Non vedremo più Un posto al sole”, “Questo tipo di baci va evitato”. Ma c’è chi ha invece difeso la scelta: “Ma come è possibile che un bacio del genere possa davvero turbare un minorenne?”, “Ma siamo nel 2023, la vogliamo finire di essere così omofobi?”. Si è dunque creata una vera e propria contrapposizione social.

Quella in corso è la ventisettesima stagione di Un posto al sole, iniziata il 29 agosto scorso. La ventiseiesima è andata in onda dal 23 agosto 2021 al 12 agosto 2022. Va in onda su Rai3 e nel 2020 ha subito uno stop a causa della pandemia da Covid. Ora, questa novità del bacio gay che ha scatenato il caos.