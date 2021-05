Rivelazioni davvero molto intime e bollenti da parte dell’ex protagonista de ‘L’Isola dei Famosi’, Vera Gemma. La donna ha voluto concedere una sua intervista al vincitore dell’ultima edizione del ‘GF Vip’, Tommaso Zorzi, che dunque l’ha ospitata nel suo programma ‘Il Punto Z’. L’ex naufraga non è riuscita proprio a trattenersi e ha svelato un retroscena molto piccante. Il pubblico che in quel momento era in ascolto sarà sicuramente rimasto a bocca aperta dinanzi ad affermazioni di questo genere.

L’attrice 50enne ha avuto modo di parlare anche del reality show di Ilary Blasi e ha attaccato diversi concorrenti: “Gilles è arrogante e bipolare, e chi mi sta proprio sul ca..o è Angel Melillo. Non riesco proprio a sopportarla, ma anche Daniela Martani è insopportabile. Chi meriterebbe di vincere è Awed, perché sta patendo un sacco di fame e sta dimagrendo tantissimo. Valentina Persia? La trovo un pochino arrogante, vagamente volgare. Non amo questa romanità ostentata e vuole fare la comica sempre”.

Poi è ritornata a soffermarsi su Angela Melillo: “L’ho sempre detto che era noiosa, politically correct. Questa convinzione che un reality show funziona se tutti vanno d’accordo. Non hanno proprio capito un caz…o di questo programma, hanno lo spirito sbagliato e io cercavo in maniera disperata di farle capire che non era assolutamente possibile pensare che dove c’è pace il reality funziona”. Ma ecco arrivare soprattutto la sua confessione sul fidanzato Jeda. Una rivelazione a luci rosse.





Vera Gemma, parlando dunque di come abbia conosciuto Jeda, si è lasciata andare e ha svelato i particolari hot della loro conoscenza: “Lui mi ha scritto su Instagram e io la mattina dopo gli ho mandato una foto in topless. Non è che mi sono fatta desiderare o ha dovuto insistere. Quattro messaggi e giorno dopo foto delle te..e, subito”. Non ha perso tempo dunque l’ex concorrente de ‘L’Isola dei Famosi’, che ha conquistato subito la sua dolce metà in un modo decisamente diretto.

Vera Gemma si è ‘trasformata’, presentandosi in studio con un lungo abito chemisier di seta grigia decorato con delle stampe floreali tono su tono. E lo ha portato sbottonato sia sul décolleté che sulle gambe. Ma non è finita qui perché il dettaglio diverso che ha più colpito è stato il suo nuovo hair look: si è presentata con un caschetto. Un cambio repentino del suo outfit, che ha convinto proprio tutti.