Vera Gemma non si nasconde più. Nelle ultime ore ha fatto un annuncio sul suo fidanzato Jeda in televisione. Nella giornata del 21 settembre è infatti stata ospitata in studio ad Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone. Si era vociferato già nei giorni scorsi qualcosa in merito alla loro relazione sentimentale, ma ora tutti i dubbi sono stati fugati e il pubblico ha saputo come stiano ufficialmente le cose. Immediatamente sui social non si è fatto altro che parlare di questa novità.

Ha dunque scelto la tv Vera Gemma per soffermarsi sul fidanzato Jeda e ha fatto chiarezza sul loro legame amoroso. Giorni fa invece lei è scoppiata in lacrime a Venezia 79. L’attrice ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi per ben due volta (l’ultima in questa edizione recente di Ilary Blasi) si è anche lasciata andare alla commozione quando ha sentito il suo nome alla consegna del premio come Miglior Attrice nella sezione Orizzonti. Premio ricevuto alla 79esima Mostra del Cinema di Venezia per il film VERA, di Tizza Covi e Rainer Frimmel.

Vera Gemma, annuncio sul fidanzato Jeda: “Sono single”

Nel corso della sua ospitata ad Oggi è un altro giorno, Vera Gemma ha voluto rivelare come stiano le cose tra lei e il fidanzato Jeda. Un annuncio che ha lasciato senza parole i fan della coppia, che mai avrebbero voluto sentire quelle parole. Come avrete intuito, c’è stata la rottura definitiva tra i due, che si sono fatti conoscere e amare soprattutto grazie all’Isola dei Famosi. Le parole dell’ex naufraga sono chiarissime e non lasciano spazio all’immaginazione. Vediamo cosa ha dichiarato davanti alla Bortone.

Queste le dichiarazioni di Vera Gemma: “Ci sarà un terzo matrimonio? Perché no. Se sono innamorata? Ora sono in pausa. Per la prima volta in vita mia sono single. Perché non sono single mai io, dall’età di 15 anni. Ora penso al lavoro, a portare il film in giro. Giro festival per il mondo. Vorrei concentrarmi su di me. Dico sempre così, poi ci ricasco sempre. Per ora sto bene così”. Non è stato svelato il motivo della fine della love story, ma la reazione degli utenti sui social non è stata ovviamente molto positiva.

Questi alcuni dei messaggi, riportati da Novella 2000 sul suo sito, in riferimento all’addio di Vera Gemma a Jeda: “Ha detto di essersi mollata con Jeda, ripeto, ha detto di essersi mollata con Jeda”, “Si è lasciata con Jeda, dovete lasciarmi stare”. Grossa delusione nel pubblico, che credeva molto in questa coppia.