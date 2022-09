Anche Vera Gemma a Venezia 79. E in lacrime. L’attrice ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi per ben due volta (l’ultima in questa edizione recente di Ilary Blasi) si è anche lasciata andare alla commozione quando ha sentito il suo nome alla consegna del premio come Miglior Attrice nella sezione ‘Orizzonti’.

Premio ricevuto alla 79esima Mostra del Cinema di Venezia per il film VERA, di Tizza Covi e Rainer Frimmel che ha dedicato “ai due uomini più importanti della mia vita, mio figlio Maximus e al mio bellissimo papà, Giuliano Gemma”, le sue parole.





Vera Gemma in lacrime a Venezia 79

Vera Gemma è infatti la figlia di Giuliano Gemma e della sua prima moglie Natalia Roberti e ha debuttato nello spettacolo molto prima delle esperienze a L’isola dei famosi. Ha infatti lavorato nel cinema fin da bambina. Nel 1978 ha recitato al fianco del padre in “Il grande attacco” e da quel momento non ha più lasciato il mondo dello spettacolo.

Anche quello della tv: oltre a diversi film famosi e prima di Venezia Vera Gemma ha partecipato Pechino Express in coppia con Asia Argento, che infatti è stata tra i primi a commentare il post della premiazione pubblicato sui social: “Sono fiera di te”, ha scritto la figlia di Dario Argento alla sua amica.

Vera Gemma, dicevamo, non ha trattenuto lacrime ed emozione quando è stata chiamata sul palco a ricevere il premio: ”A chiunque possieda un sogno, vorrei dire di non arrendersi”. “Ero in una fase della vita in cui avevo rinunciato ad essere attrice ma non di essere artista. Mi sono stupita quando mi hanno proposto di fare un film su di me. Io ho dato tutto per questo film e mi sono messa a nudo nell’anima. Vorrei che mio padre Giuliano sapesse di questo film ma credo che in qualche modo lui lo sappia”, ha aggiunto.

