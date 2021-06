“È già il momento”. Vera Gemma non si ferma, l’ex naufraga pronta per una nuova sfida

Vera Gemma, le novità per l’ex naufraga già si intravedono. Non ha fatto in tempo a concludere la sua esperienza sull’isola che già si dice pronta a spalancare le braccia verso nuovi orizzonti. Vera Gemma è stata senza dubbio una delle protagoniste più chiacchierate dell’Isola dei Famosi. Merito di un temperamento speziato che pare la stia portano lontano.

Non ci sono mezze misure quando c’è Vera Gemma ad animare i salotti televisivi. Un carattere che non passa inosservato per il modo diretto e genuino di porsi davanti alle telecamere, arma a doppio taglio, se così si può dire, per un’inarrestabile ‘eroina’ pronta a prendere di petto le avventure. E lo continua a fare anche adesso che il reality condotto da Ilary Blasi ha concluso la sua corsa.

Tra chi la ama e chi non mostra molta simpatia nei suoi riguardi, l’ex naufraga tira dritta per la sua strada e pare che sia già pronta per intraprendere nuove proposte. La notizia viene lanciata e diffusa dal periodico Mio anche in merito a quanto espresso dalla stessa Vera: “Temptation Island? Parteciperei di certo, non escludo la possibilità di fare un altro reality, non mi pongo il problema di non essere più credibile come attrice e regista”.





Per la gioia di molti, dunque, Vera Gemma non si priva di nulla. Una vita che sicuramente continua a restituire grandi soddisfazioni anche sotto il punto di vista sentimentale. L’ex naufraga infatti è molto discussa anche per quanto riguarda la relazione con Jeda, 28 anni più giovane di lei ma pazzamente innamorato e pronto ad accompagnarla anche nelle sue scelte professionali.

“Non sarei gelosa nel vederlo circondato da affascinanti single. Sarebbe divertente, perché anche lui è geloso. Io interagirei con i tentatori in base a come lui si porrebbe con le single”, le parole di Vera Gemma restituiscono al fidanzato la fiducia che sembra costruire il tassello imprescindibile della loro relazione. Meglio di così!