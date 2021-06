“Jeda dimmi che non è vero!”. Vera Gemma disperata e in lacrime: il baby fidanzato gliel’ha fatta grossa

Continuano gli scherzi de Le Iene che prendono di mira i personaggi tv del momento. Qualche settimana fa uno dei personaggi più amati del mondo dello spettacolo Giovanni Ciacci, si era addirittura sentito male. Infatti è stato vittima di uno scherzo davvero crudele: Ciacci pensava di promuovere la sua nuova attività e invece si è ritrovato in un capannone, senza luce, con il proprietario del locale e la figlia segregata in una stanza. Dopo una folle fuga in auto ha scoperto che era tutto uno scherzo.

Giovanni infatti ha una grande fobia: quella del buio. La Iena Mitch con l’aiuto di Daniele, un caro amico di Ciacci, gli ha organizzato uno scherzo che lo ha messo davanti alla sua paura più profonda. L’hair stylist pensava di promuovere la sua nuova attività, invece, si è ritrovato in un capannone, senza luce, con il proprietario del locale e la figlia chiusa in una stanza. Ciacci in preda al panico inizia ad accusare un forte dolore alla spalla. Un fatto che costringe il Mitch a svelare in anticipo lo scherzo de “Le Iene”. “Avremmo voluto continuare lo scherzo, ma anche noi ci siamo preoccupati e così siamo subito intervenuti”, ha esclamato Mitch.

L’ultimo scherzo ha visto come vittima Vera Gemma, ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Nel reality l’attrice e personaggio televisivo è stata eliminata nel corso della dodicesima puntata. Ora è ritornata dalla sua dolce metà, Jeda, il quale è complice de Le Iene: lo scherzo per Vera è stato davvero tremendo. L’ex naufraga ha cominciato ad urlare e piangere: non è riuscita a trattenersi ad un certo punto, ha anche dato lanciato uno schiaffo al suo compagno.





Nella puntata di martedì 1 giugno 2021 a Le Iene andrà in onda lo scherzo organizzato da Stefano Corti e Alessandro Onnis. Grazie alla complicità di Jeda, il compagno di Vera Gemma, l’ex naufraga ha ricevuto delle sconvolgenti rivelazioni che l’hanno fatta sbottare. Le Iene hanno fatto credere alla figlia di Giuliano Gemma che il suo fidanzato Jeda l’avesse lasciata portandole via parte del suo conto in banca. “Ti prego Jeda, dimmi che è un incubo. Dimmi che non è vero, per favore”, urla Vera in lacrime avanti il fidanzato.

Qualcuno ha pagato dal suo conto due biglietti per Miami. Ma manca anche un bel gruzzoletto. Vera Gemma affronta così il suo fidanzato assieme a colei che avrebbe condiviso con lui questo viaggio. I due saranno ospiti della puntata di martedì 1 giugno alle 21.10 su Italia1 per commentare lo scherzo di Stefano Corti e Alessandro Onnis.