“Ma l’avete sentita?”. Vanessa Incontrada senza freni, la frase rimbomba nelle case degli italiani

Mamma spagnola, papà romano. In lei il pubblico italiano può tranquillamente riconoscere la passionalità iberica e il senso dell’umorismo degli abitanti della Capitale. E infatti la showgirl, attrice, presentatrice e personaggio tv ha saputo conquistare davvero tutti con la sua ironia e la sua bellezza ‘non standard’. Cresciuta tra Barcellona e Follonica, Vanessa Incontrada si trasferì a Milano, che con Parigi lotta per la palma di ‘capitale della moda europea’, nel 1996.

Proprio qui ha iniziato a lavorare come modella. Poi è iniziata la sua fantastica avventura nel piccolo schermo. Era il lontano 1998 quando debuttò con il programma “Super”. Al cinema invece l’abbiamo ammirata per la prima volta nel 2003 grazie a Pupi Avati. Il regista la scelse come protagonista femminile del film ‘Il cuore altrove’ insieme a Neri Marcorè. Il resto è storia.

Vanessa Incontrada ha saputo legare il suo nome in particolare ad un altro inimitabile mattatore della televisione italiana. Quel Claudio Bisio che, ci perdonerà, ma solo a guardarlo già fa sbellicare dalla risate. Insieme a Zelig hanno segnato alcune delle pagine più divertenti del cabaret nel tubo catodico degli ultimi decenni. E proprio in questi giorni i due hanno rievocato quei momenti con uno speciale in tre puntate (VIDEO). La prima è andata in onda lo scorso 18 novembre, la seconda ieri 25, mentre l’ultima sarà trasmessa su Canale5 alle 21 e 20 circa sabato 4 dicembre.





La reunion, c’era da scommetterci, ha ottenuto l’effetto sperato: risate a go go e tanta ilarità. Il pubblico ha apprezzato lo speciale. Nella prima puntata Vanessa Incontrada e Claudio Bisio hanno vinto la battaglia degli ascolti con uno strepitoso 22,3%, mentre nella seconda c’è stata una leggera flessione (21,5%). I telespettatori conquistati da Zelig sono stati comunque 3 milioni e 872mila. Meglio ha saputo fare solo la fiction Rai “Un professore” con Claudia Pandolfi e Alessandro Gassman.

Due puntate su due e Vanessa rischia di farsela addosso dal ridere 😂😂😂 #zelig November 25, 2021

Naturalmente non è mancato il momento ‘clou’, quello in cui Vanessa Incontrada e Claudio Bisio danno vita ad uno di quei siparietti che li hanno resi celebri. Il presentatore sta per annunciare il prossimo comico. Ma tarda a fare il suo nome. Nel frattempo la sua spalla è vittima di un attacco di riso non convenzionale e ad un certo punto sbotta: “Che schifo! Mi fai pis…re addosso!”. E già, quando scappa scappa. Magari non davanti a quattro milioni di persone, però…