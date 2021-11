“Proprio a me con questo occhio?”. Valeria Marini, incidente al GF Vip per colpa di Soleil Sorge

Valeria Marini non lascia, anzi raddoppia. Dopo l’esperienza nel reality spagnolo “Supervivientes” di questa estate 2021, eccola di nuovo in pista. La prorompente vippona è appena entrata nella Casa del Grande Fratello Vip che come tutti sanno è giunto alla sua sesta edizione. Valeria gioca in coppia con Giacomo Urtis, uno dei protagonisti della passata edizione.

Le sue parole poco prima di varcare la porta rossa sono state rivolte a Manuel Bortuzzo e alla sua forza d’animo: “È un esempio di vita, è meraviglioso e ha una grande poesia dentro”. Non poteva certo mancare, inoltre, un parere sulla coppia più chiacchierata della casa, ovvero quella formata da Soleil Sorge e Alex Belli: “Durante la Turandot ho visto questo bacio appassionato… qui gatta ci cova”.

Per Valeria Marini l’ingresso al GF Vip non è una cosa da poco. La showgirl, infatti, è reduce da un problema piuttosto grave all’occhio sinistro. Proprio recentemente è stata operata al Sant’Eugenio di Roma: “Uscita da Supervivientes avevano riscontrato una cosa all’occhio e mi hanno detto di vedere meglio una volta in Italia. L’oculista mi ha detto che si trattava di una cosa grave, io un po’ quasi sono scappata dal problema, poi però ho preso coraggio e ho fatto questa operazione delicata. Oggi sono contenta di essermi operata anche se è stato un intervento delicato”.





Bene, anzi male. Insomma, l’intervento pare riuscito, ma la condizione dell’occhio deve essere monitorata. Ebbene, proprio appena messo piede nella casa del GF Vip Valeria Marini è stata vittima di uno scherzo che sarete voi a valutare se di cattivo gusto o meno. Quando Valeria ha preso il phon nella zona beauty per sistemarsi i capelli “puff” ecco uscire una nuvola di farina tutta sul suo viso. E pure nell’occhio appena operato e coperto da una benda.

Il video, caricato su TikTok dal profilo ufficiale del GF Vip 21 sta suscitando diverse polemiche. Infatti, come rivelato a Valeria Marini da Manila Nazzaro, a mettere della farina nel phon è stata Soleil Sorge. Così, per fare uno scherzo. In tanti, tuttavia, stanno commentando: “Ma che scherzi sono?” oppure “Ma che scherzo è? Sole è malefica gratuitamente”. Valeria non sembra essersela presa più di tanto, anche se ha esclamato: “Oddio la polvere nell’occhio. Ma che è successo?!?”. E voi che dite? Uno scherzo che ci può stare da parte di Soleil Sorge?