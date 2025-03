“Questo glielo tiro in testa”. Clima infuocatissimo durante le prove della nuova puntata di Ne Vedremo delle Belle. Dopo un debutto con i fuochi di artificio su Rai Uno, il programma di Carlo Conti continua a far parlare di sé per quello che succede dietro le quinte. Protagoniste dello show sono 10 donne del mondo dello spettacolo. Nei giorni scorsi si erano diffuse voci clamorose su liti e tensioni fuori dal palco. Addirittura gente che si prende per i capelli capelli. Secondo le indiscrezioni, infatti, in una occasione sarebbero volate le extension. Voci incontrollate che avevano generato molta curiosità e scalpore tra il pubblico.

Sui social è diventata virale in queste ore una clip che dimostra quanto sia accesa la rivalità tra le dieci ex show girl protagoniste del programma. Infatti se davanti alle telecamere si sfidano tra loro con classe, lontano dai riflettori il clima è decisamente molto più frizzante. Durante la settimana, le protagoniste dello show sono costrette a trascorrere molto tempo insieme per le prove. Una situazione che diventa terreno fertile per scambiarsi frecciatine e battutine al veleno.

Le concorrenti si trovavano in sala relax. Nel video si vede Valeria Marini in piedi davanti a un tavolo imbandito di frutta, quando il suo sguardo si sofferma su un mango. A quel punto fa una cosa del tutto inaspettata: lo afferra e lancia una frecciata a Patrizia Pellegrino: “Questo, quando è maturo, lo tiro in testa a Patrizia”. La Pellegrino è seduta poco distante: guarda e sente cosa dice Valeria e resta di ghiaccio.

Ma nel mirino di Valeria non c’è solo Patrizia. La Marini infatti nei giorni scorsi aveva già messo in mostra sua rivalità contro Pamela Prati, vincitrice della prima puntata. E da poco hei ha annunciato a tutti l’intenzione di sfidare l’eterna rivale: “Sì, Pamela io la sfido. Già gliel’ho detto. Le ho detto: ‘Guarda che io ti sfido subito’”, ha affermato con sicurezza. Una dichiarazione che ha immediatamente acceso il dibattito tra i fan del programma.

Pamela Prati finora non ha reagito, almeno in via ufficiale. L’ex regina del Bagaglino intervistata a La Vita In diretta ha commentato con ironia gli attacchi da parte di Marini, dichiarando di non essersi sorpresa più di tanto dalle sue reazioni. Chi riuscirà a mantenere il controllo e chi, invece, finirà per perdere la pazienza? Il gioco si fa sempre più acceso e il pubblico non aspetta altro che scoprire quale sarà la prossima mossa delle protagoniste dello show.