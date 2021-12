“Lui sotto le lenzuola…”. Strano siparietto al GF Vip: succede a letto tra Valeria Marini e Barù

Grande Fratello Vip 6, nuova coppia all’interno della casa più spiata d’Italia? Insomma, la notizia sopraggiunge alle orecchie di chi crede che il GF Vip sia solo lo scenario di invidie e litigi. Il segreto vincente è saper comunque trovare un equilibrio durante i lunghi mesi di convivenza ‘forzata’. E Valeria Marini, dopo le burrascose vicende con Nathalie Caldonazzo e Giacomo Urtis, sembra aver trovato il suo piccolo angolo di pace. E anche in dolce compagnia.

Una vera Vip in casa del GF per la sesta edizione del reality show di Alfonso Signorini, ma da lei c’era da aspettarselo. Valeria Marini è riuscita a distinguersi per personalità e genuinità e tra chi la ama e chi non ne gradisce gli atteggiamenti, comunque si può ritenere una delle inquiline più discusse.

Tante le vesti in cui i telespettatori hanno avuto modo di vederla e conoscerla più da vicino. Nonostante modi di fare che spesso possono essere fraintesi e definirla una ‘prima donna’, Valeria Marini ha anche un lato molto divertente e autoironico. Qualità che evidentemente riescono a emergere se la Vip si trova in piacevole compagnia. Ed è quello che sta accadendo in casa con Barù.





Tra i fan e i più affezionati telespettatori del reality che non si perdono mai nessuna novità, il rapporto tra i due non passa di certo inosservato. E infatti sui social c’è già chi sogna di poter parlare di una nuova coppia a tutti gli effetti. Al momento, però, non si può che assistere a un feeling che certamente non ha bisogno di troppe parole per essere spiegato.

Un siparietto decisamente stuzzicante quello tirato su da i due vipponi. Infatti Valeria Marini e il gieffino non condividono solo lo stesso letto ma anche momenti che rientreranno nella storia della sesta edizione del GF Vip. Premio alla simpatia, dunque, nel vedere che mentre Barù lancia i cuscini addosso a Valeria, la vippona sembra perdersi nel suo mondo di racconti e viaggi. E non solo. Valeria Marini ha anche detto qualcosa in pù, sempre con quel pizzico di ironia che la contraddistingue: “Lui è carino e simpatico, ma sembra uno scimpanzé quando si muove nel letto, ha dei modi animaleschi”.