Valentina Autiero, il momento non è dei migliori per l’ex dama di Uomini e Donne. Non ha esitato a dirlo apertamente e senza troppi filtri. Spiega tutto Valentina Autiero, attraverso un lungo messaggio che non può che andare incontro al sostegno da parte di numerosi fan.

“Quello che posto è riflesso del mio stato d’animo attuale”, il riferimento poi diventa esplicito in merito al passato: “bisogna fare i conti con il passato e con il presente”. Tempo di bilanci per Valentina Autiero, che confessa di sentirsi “un po’ triste e malinconica, un po’ svuotata”.

I fan non possono che provare a trasmettere tutto il supporto, per quello che sembra essere un periodo decisamente ‘no’ nella vita di Valentina. In molti, infatti, non hanno potuto che domandare cosa stia succedendo.





Non si può restare indifferenti a quelle parole, e anche all’immagine di un’emoticon che piange che compare disegnata sul vetro appannato di una macchina. Un periodo di riflessione? Non è da escludere, proprio come è accaduto anche a una sua cara amica e volto del dating show di Maria De Filippi.

Stiamo parlando di Roberta Di Padua che, come tutti sanno, ha preferito allontanarsi per un po’ dal mondo dei social. E in attesa che riparta la nuova edizione del programma, sono anche in molti a chiedersi se proprio le due amiche possano o meno fare ritorno nel parterre femminile che animerà il salotto di Canale 5.