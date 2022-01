“Ero serena, poi…”. Valentina Autiero, momento nero per l’ex dama di UeD: cosa è successo

L’ultima volta che ne avevamo parlato non era un buon momento per Valentina Autiero. L’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne, il programma di incontri condotto da Maria De Filippi, ha fatto preoccupare i suoi fan. In un lungo messaggio di qualche tempo fa spiegava infatti: “Bisogna fare i conti con il passato e con il presente”. E ancora Valentina confessava di sentirsi “un po’ triste e malinconica, un po’ svuotata”.

E oggi come sta l’ex UeD? Beh, proprio nella mattinata di oggi, martedì 4 gennaio, Valentina ha pubblicato una story sul suo profilo Instagram dove in tanti continuano a seguirla. “Sono mancata un po’, magari non ve ne frega niente – dice in un video – mi sono riposata, mi sono depurata, mi sono ripresa, sono stata influenzata, ho avuto una brutta bronchite”. Per fortuna, però, niente Covid per lei. Tuttavia qualche problema c’è eccome, anche se non riguarda il suo stato di salute.

Valentina Autiero racconta cosa le è successo negli ultimi giorni. Prima si dice felice perché ha ancora dei giorni di vacanza. Ma subito aggiunge: “Per il resto un po’ di cambiamenti, un po’ di cose nuove, un po’ di… – sospira l’ex Ued – di delusioni di fine anno dal punto di vista lavorativo”.





L’ex dama di Uomini e Donne, come in molti sanno, svolge l’attività di assistente in uno studio dentistico di Roma. Ora però Valentina Autiero confessa di vivere un momento di difficoltà: “Devo rimettermi alla ricerca di un altro lavoro – ammette nel video – perché uno non mi basta per tanti motivi”. “Quando pensi di essere serena, di aver trovato una dimensione, c’è sempre qualcosa che non va. Le parole al vento, promesse e chiacchiere inutili…”.

Chissà se a questo punto il desiderio di tanti di rivederla di nuovo nello studio del dating show più famoso d’Italia sarà esaudito. Per il momento sulla possibilità che Valentina Autiero torni a Uomini e Donne non ci sono novità. Tra l’altro, sempre nella storia di Instagram Valentina dichiara: “Riprendere un po’ una vita normale, fatta di persone normali e di affetti normali non è niente male… anzi mi sono rigenerata. Avevo bisogno di un po’ di stacco da ciò che è non dico finto, però non proprio reale”. Intanto, come si vede sempre dal suo profilo ha ripreso ad andare in palestra e si coccola il suo Ettore, il cagnolino di casa…