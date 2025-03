Amici 24, la corsa al Serale è iniziata. Anzi, siamo entrati proprio nel vivo della fase se vogliamo più importante del talent show di Maria De Filippi e c’è già chi può dormire sonni tranquilli. Ma c’è anche chi è in ballo e per questo l’ultima puntata, quella andata in inda domenica 2 marzo, è stata amara. La cantante è finita penultima in classifica nella sfida di canto giudicata da Giorgia e non ha nascosto la sua delusione.

Delusione anche quando si è presentata davanti ai prof di canto per sostenere l’esame. Sia Rudy Zerbi che Anna Pettinelli, per motivi differenti, dopo averla sentita interpretare “Vedrai vedrai” di Luigi Tenco, le hanno rifilato un “No” secco. Non l’ha presa bene, come abbiamo visto nel daytime di Amici 24 di lunedì. Al contrario, ha inveito contro Zerbi usando parole decisamente poco carine.

Amici 24, la cantante manda a quel paese Rudy Zerbi

Stiamo parlando di Senza Cri, ripresa dalle telecamere della casetta durante uno sfogo molto colorito. In generale, secondo la cantante, i prof non avrebbero colto effettivamente il significato della canzone di Tenco. “Rudy mi ha detto questo che secondo lui quella canzone era di speranza ma non so, io conosco bene Luigi Tenco e non voglio essere presuntuosa, però non è un problema. Solo che lo trovo soggettivo e non oggettivo”.

Ma oltre ad accusare i prof cui “sfuggono i contesti storici di quella canzone”, Senza Cri è poi esplosa: “Vaff… lo Rudy Zerbi, la sua soggettività, ma che ca.. dici. ‘C’è della gioia in quella canzone’, ma dai. Proprio un errore grave, io esco pazza per queste cose e la cultura non si discute ma va bene lo stesso”. Da qui il confronto, in collegamento, con Rudy Zerbi. Il prof ha detto di volerci passare sopra al ‘vaffa’ ma non sul senso del brano.

Il prof Zerbi mostra in casetta alcune immagini di Senza Cri dopo la puntata di domenica #Amici24 pic.twitter.com/uh5sR1NJpE — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 3, 2025

Le scuse di Senza Cri non lo hanno convinto. Anzi, le ha definite totalmente “inutili” e aggiunto “non ti faccio passare più nulla”. Secondo lui avrebbe potuto esprimere il proprio pensiero in un modo differente e soprattutto è necessario saper accettare un parere diverso. “Cerca di essere te stessa, dicci chi sei. Prendi una decisione e trova una strada. Ti saluto e ti ringrazio per le lezioni di musica”, l’ha poi liquidata.