Stasera nuova puntata del Grande Fratello, ci sarà una nuova eliminazione e la corsa per la finale del 31 marzo si restringerà ulteriormente. Intanto piovono critiche su Helena. Helena che, nei giorni scorsi, ha avuto un duro confronto con Zeudi che l’ha accusata non solo di non averla capita, ma di essere stata una delusione totale. “Sono delusa da Helena perché ha tirato fuori delle frase sul mio personale”.

Helena, però, è convinta di non averla offesa: “Io non scredito nessuno, io sono stata presa in giro da una persona a cui tenevo”. E ancora: “Zeudi non è amica delle donne, è in competizione con le donne. È in competizione con me”.





Grande Fratello, ancora critiche su Helena Prestes

Nella querelle era entrato anche Signorini al quale Zeudi aveva detto: “Io mi sento donna. Provo interesse sia per il genere maschile che per il genere femminile, mi innamoro di una persona. Per il momento mi sono solo innamorata di una donna e non di un uomo”. Helena non era rimasta convinta da queste parole ed in più riprese lo aveva sottolineato.

Per questo, forse, Helena è invisa ad una parte del pubblico. In queste ore che precedono la puntata i commenti fioccano: “Fortuna che Helena la pazza ha finito i programmi in tv e non la vedremo più sui nostri schermi dopo questo grande fratello”. E ancora: “Sei bollita bella, tra poco per te sarà finita”. Nelle ore scorse Helena era stata al centro di critiche per alcune frasi su Chiara pronunciate con Javier.

Secondo indiscrezioni, intanto, quella di stasera 3 marzo, sarà una puntata ricca di colpi di scena come anticipato dall’esperto di gossip Biagio D’Anelli. Su instagram scrive: “Un colpo di scena al Grande Fratello. Lunedì sera finalmente un concorrente vuoterà il sacco e così i segreti saranno finiti e verranno fuori. Noi da casa resteremo senza fiato e parole, finalmente”.