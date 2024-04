Amadeus e la Rai non sarebbero mai stati così lontani. Il suo addio parrebbe essere sempre più probabile, stando agli ultimi rumor di queste ore. Adesso, però, è arrivata una notizia direttamente dal Corriere.it che ha fatto un importante aggiornamento su ciò che dovrebbe succedere tra poco tempo. Infatti, sarebbe stata presa una decisione ma tutto può variare improvvisamente.

Ormai Amadeus non sembrerebbe intenzionato a proseguire con la Rai, ma prima di dirvi i dettagli sul possibile addio e sul suo futuro televisivo, c’è una notizia che è stata diffusa nella giornata di giovedì 11 aprile. E che riguarda proprio il conduttore e i vertici della televisione pubblica italiana. Ci sarebbero stati dei contatti e quindi avrebbero deciso di fare una cosa insieme.

Amadeus, Rai e il suo possibile addio: cosa si è saputo ora

Nonostante Amadeus sia sempre più prossimo ad andare via dalla Rai, con l’addio che potrebbe essere annunciato tramite un comunicato come paventato dall’amico Fiorello, il Corriere ha rivelato: “Le diplomazie sono al lavoro“. Infatti, nei prossimi giorni dovrebbe esserci l’incontro decisivo per comprendere tutto e arrivare quindi ad una conclusione definitiva.

Il Corriere ha scritto che Amadeus e il direttore generale della Rai, Giampaolo Rossi, avranno un incontro martedì 16 aprile e non è escluso che possa esserci lo scontro finale. Questo faccia a faccia dovrebbe essere pro forma, infatti ci saranno dei saluti educati, una formalità e nulla di più. Proprio il dg sarebbe tra quelli che non lo vorrebbe più, mentre l’amministratore delegato Roberto Sergio lo avrebbe voluto rinconfermare.

Una volta chiusi i rapporti con la Rai, Amadeus potrà quindi firmare con Discovery e iniziare ad essere protagonista sul canale Nove, dove raggiungerà un altro che ha lasciato la tv pubblica, Fabio Fazio.