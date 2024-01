“Usciamo dallo studio”. C’è posta per te, Carmine lascia tutti di sasso. Nel salotto ripara famiglie di Maria De Filippi si è assistito a una vicenda familiare complessa con Luana e suo marito Carmine al centro di un conflitto con i genitori di lei. Dopo un periodo di incomprensioni e tensioni, la famiglia di Luana, composta dai genitori, il fratello e la cognata, si è presentata in studio per ricucire i rapporti.

A contattare il programma è stato Alessio, il fratello di Luana, che sta per sposarsi e vorrebbe riunire la famiglia: “Ho provato per un anno e mezzo a farti far pace con mamma e papà, ma è stato sempre inutile. Dicevi che per te mamma e papà erano morti. Mi fa male quando mi dici che vieni solo se loro non ci sono. Mi mancano le nostre chiamate, anche se ci sono chilometri di distanza, siamo sempre stati uniti. Siamo qui per potervi abbracciare”.





“Usciamo dallo studio”. C’è posta per te, Carmine lascia tutti di sasso

Durante un’altra discussione Luana esplode contro la mamma: “Vorrei morissi e una volta che sarai morta di te farò solo i santini“. La situazione sembra irrecuperabile, come mostrano anche le parole di Carmine: “Per l’ennesima volta ho ascoltato quasi tutte bugie da parte di tutti. Alessio dice che da quando Luana è fidanzata con me è cambiata. Io penso che da quando sta con me Luana sia cambiata in meglio e credo dovrebbero essere. Mi devono chiedere scusa perché per anni i suoi genitori mi sono sempre venuti contro e mi hanno attaccato senza motivo, nonostante credo di essere una persona educata e rispettosa”.

Tuttavia, la richiesta di scuse da parte di Carmine alla suocera ha innalzato la tensione, non essendo state immediatamente soddisfatte le sue aspettative. Durante la trasmissione, Carmine ha sorpreso tutti chiedendo di poter lasciare lo studio con Luana per discutere privatamente, dopo che Maria De Filippi aveva posto la questione della busta, simbolo della riconciliazione. Il loro ritorno in studio ha visto la formulazione di richieste specifiche alla madre di Luana, che alla fine ha chiesto scusa, seppur in un clima di freddezza che ha lasciato intendere una pace solo apparente.

La situazione è stata ulteriormente complicata dal fatto che la madre di Luana, Rosa, aveva precedentemente rifiutato la figlia a causa del suo orientamento sessuale, aggiungendo un ulteriore strato di difficoltà alla già tesa dinamica familiare. Nonostante le scuse della madre, la risoluzione del conflitto non sembra essere stata completa, lasciando una sensazione di pace non del tutto sincera.

Leggi anche: “Vorrei che tu morissi!”. C’è Posta per te, Luana lascia tutti di sasso: studio in rivolta. Maria costretta ad intervenire