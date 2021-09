“Viscidi insetti”. Ursula Bennardo esplode dopo le ultime sul suo conto. E tira in ballo anche Sossio

Una crisi arrivata all’improvviso, senza niente che lo lasciasse presagire. Anni d’amore, una figlia, poi tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo è finita. Titoli di coda in poche ore, problemi probabilmente mai affrontati e scoppiati in tutta la loro violenza quando il vaso è stato colmo. Sulla questione sono intervenuti molti personaggi del mondo dello spettacolo tra cui Amedeo Venza e Deianira Marzano che non credono alla versione della coppia.



Nei giorni scorsi infatti Deianira aveva postato su instagram che una serie di segnalazioni che le sono arrivate che parlano di una coppia, quella formata da Sossio Aruta e Ursula Bennardo, in salaute che sino al giorno prima della notizia apparsa sui social si era mostrata insieme. L’ex dama di Uomini e donne aveva già dato una spiegazione di quanto successo.

Ursula Bennardo, ecco con chi ce l’ha



“Mi sono ritrovata invece inaspettatamente questa uscita di Sossio che sapete che purtroppo a volte è istintivo e immaturo, fa delle grandissime cazzate e quindi mi sono ritrovata in questa situazione – spiega Ursula Bennardo. Dover affrontare anche tutti, tutto, i miei figli che non sapevano ancora nulla perché è successo tutto la mattina ed è andato via all’ora di pranzo, verso le Non ho avuto modo ancora praticamente di non poterne parlare con loro, quindi anche loro lo hanno appreso dai social”.







Quindi Ursula Bennardo continua: “È stato veramente umiliante, chi mi conosce personalmente sa che ho tantissima dignità ho tantissimo rispetto della mia famiglia e che mai e poi mai avrei consentito una cosa del genere, rendere pubblica una cosa così grave subito…”. Parole che non sono bastate agli esperti di gossip. Fatto sta che l’ex dama non è rimasta in silenzio.



Quando infatti Ursula Bennardo si è vista accusata di falsità ha scritto direttamente a Deianira Marzano (che ha reso pubblica la conversazione) dichiarando che se è stata vista “felicemente” insieme a Sossio al mercato. Sossio che Ursula tira in ballo raccontando la ragione della loro uscita: semplicemente erano insieme perché fino al giorno prima del post di Sossio i due stavano insieme. Poi era stato il turno di Vanza, definito ino stratega. Ora arriva un altro pesantissimo affondo pubblicato sui social poche ore fa chiedendo la chiusura di alcuni profili.